ESET lanza actualización de ESET HOME Security con enfoque en la detección de estafas avanzadas y Ransomware Remediation

ESET HOME Security se fortalece para proteger hogares y pequeñas empresas de ataques vía SMS, QR y archivos maliciosos

• Las nuevas soluciones de ESET, disponibles para Windows, macOS, Android e iOS, buscan mitigar el impacto de ransomware y simplificar la gestión de la seguridad en el ecosistema del hogar inteligente y las oficinas pequeñas.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anunció la actualización de sus soluciones ESET HOME Security para usuarios hogareños y ESET Small Business Security para pequeñas empresas y teletrabajadores. Esta renovación se enfoca en la prevención y en la protección contra estafas avanzadas, una amenaza global en constante evolución.

La actualización incorpora nuevas funcionalidades clave, como Ransomware Remediation, diseñada para mitigar el impacto de los ataques de ransomware, junto con mejoras en herramientas ya existentes como Monitor de Micrófono y Website Security Inspector. Además, ESET amplía la disponibilidad de ESET VPN para los usuarios de ESET HOME Security Premium.

ESET amplía el alcance de su protección mejorada frente a estafas, la cual es capaz de detectar y bloquear ataques provenientes de diversas fuentes. Esta protección cubre amenazas que se originan en mensajes SMS, correos electrónicos, llamadas telefónicas, enlaces maliciosos, códigos QR, archivos sospechosos y otras vías de ataque.

Viktória Ivanová, vicepresidenta del segmento de consumidores de IoT en ESET, señaló que la compañía monitorea cuidadosamente el panorama actual de amenazas para desarrollar sus soluciones. “La protección reforzada frente a estafas, la incorporación de Ransomware Remediation y las múltiples mejoras en privacidad convierten nuestras soluciones para usuarios hogareños y pequeñas oficinas en opciones integrales, confiables y de alto rendimiento, con un bajo impacto en el sistema y una gran facilidad de uso”, afirmó.

Gestión Unificada y Mejoras Clave

La plataforma de gestión ESET HOME también fue actualizada, ofreciendo una experiencia simplificada. Ahora permite a los usuarios supervisar con precisión qué dispositivos y personas están protegidos, así como distribuir las aplicaciones de seguridad de manera unificada y fácil de administrar. Ambas soluciones están disponibles para los principales sistemas operativos: Windows, macOS, Android e iOS. ESET Small Business Security amplía la cobertura a servidores Windows.

Principales Mejoras de ESET HOME Security (para Windows):

• Ransomware Remediation: Esta funcionalidad, adaptada de las soluciones para grandes empresas, minimiza el impacto de los ataques de ransomware. Cuando el Escudo contra el Ransomware de ESET detecta una amenaza, esta herramienta crea automáticamente copias de seguridad de los archivos afectados y los restaura tras la mitigación de la amenaza, devolviendo el sistema a su estado anterior.

• Monitoreo de Micrófono: Es una nueva funcionalidad que detecta y alerta a los usuarios ante cualquier intento no autorizado de acceder al hardware del micrófono en dispositivos Windows, mejorando la protección de la privacidad.

• Website Security Inspector: Añade una capa adicional de protección al analizar el contenido HTML en el navegador. Esta función detecta amenazas como phishing y sitios maliciosos que podrían evadir los sistemas de red o las listas negras de URL.

Mejoras en ESET Cyber Security (para macOS):

• Soporte para macOS 26 Tahoe: Asegura la compatibilidad con la versión más reciente del sistema operativo de Apple.

• Soporte para HTTPS y HTTP/3: Mejora la protección general del usuario durante la navegación online.

• Control de Dispositivos: Esta funcionalidad permite monitorear y administrar dispositivos externos conectados a la Mac, contribuyendo a proteger el equipo frente a malware y transferencias de datos no autorizadas.

Federico Pérez Acquisto, Presidente de ESET Latinoamérica, comentó que todas las mejoras están diseñadas para responder al panorama de amenazas con un enfoque especial en la prevención. También destacó que la ciberseguridad eficaz debe ser fácil de configurar y de administrar.