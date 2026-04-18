ESET Security Days 2026: El evento clave sobre Seguridad Informática regresa a Panamá

El próximo 7 de mayo, especialistas internacionales compartirán estrategias avanzadas de Seguridad Informática para ayudar a las empresas a mitigar riesgos tecnológicos.
Expertos analizarán el impacto de la IA en la Seguridad Informática empresarial
• La compañía ESET anuncia la edición 2026 de su ciclo de conferencias en Panamá, enfocado en los desafíos de la inteligencia artificial y la protección de activos corporativos.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Con el objetivo de profundizar en la concientización sobre la Seguridad Informática en el sector corporativo, la compañía ESET realizará la edición 2026 de los ESET Security Days en territorio panameño. El encuentro, liderado por la organización referente en detección proactiva de amenazas, tendrá lugar el próximo 7 de mayo en los salones Guayacán I y II del Hotel Sortis.
Desde su creación en 2011, este ciclo de conferencias ha recorrido diversos países de Latinoamérica, acumulando más de 200 eventos y alcanzando a más de 45 mil profesionales. La jornada de este año se centrará en la transformación del ámbito laboral impulsada por la adopción de la nube, el aprendizaje automático (ML) y la inteligencia artificial (IA). Los especialistas de la firma analizarán cómo estas tecnologías, si bien potencian los negocios, también incrementan la superficie de exposición ante posibles ciberataques.
Panel de expertos y ponencias
La agenda académica contará con la participación de Martina López, Security Researcher de ESET Latinoamérica, quien presentará la ponencia titulada “Menos ruido, más respuesta: Inteligencia en acción”. Según López, comprender la evolución tecnológica es vital para proyectar defensas eficaces frente al aumento de los delitos digitales.
Por su parte, Juan Córdoba abordará la charla “Evitando los ataques del futuro, hoy”, donde cuestionará si las nuevas tecnologías de protección son realmente novedosas o si el enfoque debe centrarse en la adaptación a los nuevos escenarios de riesgo. El cierre del evento estará a cargo de Eduardo Delgado con la presentación “El cambio como nuestra constante” y Antonio Soria, de ESET Panamá, con el tema “Cómo convertir la ciberseguridad en una ventaja estratégica”. Los ponentes enfatizarán la necesidad de integrar las nuevas tendencias en la estrategia corporativa para asegurar la continuidad del negocio.
Registro y participación
El evento requiere una preinscripción obligatoria a través del portal oficial de la compañía. La actividad busca ofrecer a las empresas locales las herramientas necesarias para transformar la ciberseguridad en un pilar fundamental de su operatividad diaria, garantizando que el crecimiento tecnológico vaya de la mano con la protección de la información.
Para poder participar, será requisito preinscribirse en el siguiente link: https://www.eset.com/pa/security-day/
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *