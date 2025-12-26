Alertan sobre nuevas estafas digitales dirigidas a fanáticos de Stranger Things

Kaspersky identifica estafas digitales vinculadas al estreno final de Stranger Things



• Expertos en seguridad advierten sobre sitios maliciosos que ofrecen acceso gratuito a series exclusivas con el fin de realizar robos de identidad y cargos financieros no autorizados.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa de ciberseguridad Kaspersky ha emitido una alerta sobre una reciente ola de estafas digitales que aprovecha la alta expectativa generada por el estreno del final de la serie Stranger Things en América Latina. Según los especialistas, actores maliciosos están utilizando el nombre de la producción para atraer a las personas hacia sitios fraudulentos diseñados para capturar información personal, credenciales de acceso y datos de tarjetas de crédito.

Métodos de engaño y suplantación

Estas estafas digitales suelen presentarse como ofertas de descargas gratuitas o acceso anticipado a los episodios finales de la serie. Al interactuar con estos enlaces, las víctimas son dirigidas a páginas que simulan ser servicios legítimos donde se les solicita un registro que incluye nombre completo, fecha de nacimiento y número telefónico. En muchos casos, este procedimiento culmina con cargos bancarios no solicitados y la ausencia total del contenido prometido.

Como estrategia de manipulación adicional, los estafadores han incorporado un sistema de «verificación humana» que imita a los procesos CAPTCHA convencionales. Esta técnica de phishing busca que el usuario introduzca contraseñas de otras cuentas, como correos electrónicos, o que registre su tarjeta bancaria bajo el pretexto de activar una prueba gratuita para evitar el uso de programas automatizados o bots.

Riesgos durante los grandes estrenos

María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, explica en tercera persona que el monitoreo de la firma muestra un incremento en la sofisticación de las tácticas delictivas durante los lanzamientos de temporadas populares. Manjarrez señala que estos sitios de transmisión falsa suelen poseer una apariencia idéntica a las plataformas de streaming confiables, con el único objetivo de aprovecharse de los seguidores de las series para obtener beneficios económicos ilícitos.

Consejos para la protección del usuario

Para mitigar el impacto de estas estafas digitales, Kaspersky recomienda a los consumidores de contenido digital seguir pautas estrictas de prevención:

• Verificación de fechas: Desconfiar de cualquier sitio que prometa acceso a episodios antes de la fecha oficial de lanzamiento en la plataforma Netflix.

• Privacidad de la información: Abstenerse de ingresar correos electrónicos, contraseñas o datos financieros en sitios que ofrecen contenido sin costo o accesos especiales.

• Revisión de dominios: Asegurarse de que la dirección URL del sitio sea la correcta y no presente errores tipográficos que indiquen una suplantación de identidad corporativa.

• Uso de herramientas de seguridad: Implementar soluciones como Kaspersky Premium para detectar archivos maliciosos y bloquear automáticamente el acceso a páginas de phishing conocidas.

