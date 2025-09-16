América Latina en la mira de estafas relacionadas con el iPhone 17

Cuidado con las estafas del iPhone 17, advierte Kaspersky

• Falsos sitios web, loterías y programas de prueba del iPhone 17 son algunas de las tácticas que los ciberdelincuentes utilizan para robar datos personales y financieros de los consumidores.

• Ante la anticipación de la compra de los nuevos dispositivos, los expertos recomiendan a los usuarios comprar solo en fuentes oficiales y estar atentos a las tácticas fraudulentas.

(16/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el inicio de la preventa del nuevo iPhone, la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha detectado un incremento en las estafas iPhone 17, que buscan capitalizar la emoción en torno al lanzamiento del dispositivo. Los ciberdelincuentes están utilizando una variedad de métodos, incluyendo sitios web fraudulentos, loterías falsas y supuestos programas de prueba para comprometer la información personal y financiera de los usuarios.

Este fenómeno es particularmente relevante en América Latina, donde muchos consumidores buscan adquirir el nuevo modelo en tiendas internacionales o sitios web en el exterior para obtener precios más accesibles. Sin embargo, esta práctica los expone a un mayor riesgo de caer en engaños digitales que pueden resultar en pérdidas económicas y robo de datos.

Tácticas comunes de fraude

Una de las estafas más recurrentes es la creación de sitios web falsificados que imitan a la tienda oficial de Apple. Estos sitios atraen a los usuarios con la promesa de una preventa exclusiva para el iPhone 17 antes de que se agoten las existencias. El verdadero objetivo es capturar los datos bancarios durante el proceso de pago. Estos sitios a menudo presentan una interfaz casi idéntica a la original, con botones como “Reservar ahora” que llevan a formularios diseñados para robar información financiera.

Además de los sitios web engañosos, los estafadores están organizando loterías fraudulentas que prometen un iPhone gratuito como premio. Para participar, solicitan a los usuarios completar encuestas, entregar información personal como correos electrónicos y números de teléfono, y pagar una pequeña tarifa de “envío o servicio”. Estas páginas suelen incluir una sección de comentarios falsa, donde supuestos ganadores afirman haber recibido sus premios para generar confianza.

Otra táctica es la promoción de oportunidades para convertirse en “usuarios de prueba” del iPhone 17. Esta oferta está dirigida a entusiastas de la tecnología que, a cambio de recibir una unidad de acceso anticipado, deben proporcionar sus datos de contacto, direcciones de envío y pagar una tarifa de entrega. No obstante, los dispositivos nunca se entregan, y las víctimas terminan recibiendo grandes cantidades de spam o se convierten en blancos de nuevas campañas de phishing.

Recomendaciones de seguridad

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, subraya que los ciberdelincuentes prosperan con la emoción que generan los grandes lanzamientos de productos. «Hemos visto cómo estas tácticas han evolucionado de intentos de phishing burdos a sitios muy elaborados que pueden parecer auténticos. Los usuarios deben priorizar la verificación sobre el impulso para mantenerse a salvo y evitar estas amenazas», advierte.

Para protegerse de estas amenazas, los expertos de Kaspersky recomiendan:

• Comprar en fuentes oficiales: Adquirir el iPhone 17 solo a través de la página web de Apple, minoristas autorizados o distribuidores verificados.

• Verificar las URL: Ignorar correos electrónicos o mensajes que prometan premios o descuentos inesperados. Siempre se debe revisar la dirección web para asegurarse de que sea legítima antes de ingresar cualquier dato.

• Evitar compartir datos personales: Los concursos legítimos rara vez solicitan información sensible para la participación. Cualquier petición de datos de tarjetas bancarias o direcciones debe ser considerada una señal de alerta.

• Habilitar la autenticación multifactor: Activar la verificación en dos pasos en el Apple ID y en las aplicaciones financieras, y monitorear periódicamente los estados de cuenta bancarios para detectar actividad no autorizada.

• Utilizar una herramienta de seguridad: Contar con un software como Kaspersky Premium que protege datos personales y bancarios, y bloquea sitios web fraudulentos.