Estafas por WhatsApp: ¿Cómo operan las redes criminales para secuestrar cuentas en el país?

Ante el incremento de cuentas inhabilitadas por actividades fraudulentas, especialistas explican los métodos de engaño más comunes y las medidas de prevención para proteger la información personal.
Expertos de Soluciones Seguras brindan recomendaciones para evitar estafas por WhatsApp
• Los ciberdelincuentes utilizan la manipulación emocional y la solicitud de códigos de seguridad para suplantar identidades y realizar fraudes financieros a través de la plataforma de mensajería.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las amenazas en el entorno digital han mostrado una evolución acelerada, situando a las estafas por WhatsApp como una de las preocupaciones principales para la seguridad de los usuarios en el país. A través de tácticas que incluyen mensajes inofensivos, llamadas imprevistas o solicitudes con carácter de urgencia, los atacantes logran vulnerar la privacidad de las cuentas personales para extraer dinero o datos sensibles.
La modalidad más recurrente en la actualidad consiste en el envío de códigos de verificación. El delincuente engaña a la víctima para que esta comparta el código recibido por SMS, permitiendo el acceso total a la cuenta en pocos minutos. Según reportes de Meta Platforms, durante el año 2025 se eliminaron 6,8 millones de cuentas de WhatsApp vinculadas a esquemas fraudulentos, sumado a la reciente deshabilitación de 150.000 perfiles asociados a centros criminales organizados.
Dentro de las estafas por WhatsApp más comunes en Panamá se encuentran:
• Solicitud de códigos: Los delincuentes simulan ser un contacto conocido o una empresa, alegando haber enviado un código «por error» para que el usuario se lo reenvíe.
• Suplantación de identidad: Mensajes de supuestos familiares o jefes que solicitan transferencias urgentes vía ACH o Yappy, o informan sobre paquetes retenidos para captar clics en enlaces maliciosos.
• Secuestro de cuentas (Ghost Pairing): Al obtener el código de acceso, el atacante vincula la cuenta a un nuevo dispositivo, accediendo a chats privados y expandiendo el fraude hacia los contactos de la víctima.
• Ofertas de empleo y premios: Promesas de beneficios económicos rápidos que requieren pagos iniciales o la entrega de información financiera.
El factor psicológico en el fraude
Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, sostiene que estos ataques tienen éxito porque manipulan emociones básicas como el miedo, la urgencia y la confianza. El experto destaca que las experiencias actuales están diseñadas específicamente para forzar una reacción inmediata del usuario. «La mejor defensa es verificar siempre la identidad de quien contacta, no compartir códigos y desconfiar de mensajes urgentes», señaló Faskha, subrayando que la educación digital es la primera línea de prevención.
Recomendaciones de seguridad
Para mitigar el riesgo de caer en estas redes, los especialistas de Soluciones Seguras recomiendan activar la verificación en dos pasos dentro de la aplicación y revisar periódicamente los dispositivos vinculados. Asimismo, instan a la población a nunca compartir códigos de verificación, evitar hacer clic en enlaces sospechosos y confirmar cualquier solicitud de dinero mediante una llamada directa al remitente. Es fundamental recordar que la plataforma WhatsApp no solicita información personal ni códigos de seguridad a través de mensajes de chat.
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