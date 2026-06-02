Expertos de Kaspersky detectan un aumento de estafas relacionadas con el mundial de fútbol

(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Millones de aficionados al fútbol en todo el mundo se preparan para el torneo deportivo más importante del año, y los ciberdelincuentes están aprovechando la expectativa para explotar la fiebre mundialista. En este contexto, expertos de la compañía de seguridad informática han detectado un incremento de las tácticas maliciosas orientadas a comprometer datos personales y bancarios mediante la proliferación de estafas relacionadas con el mundial de fútbol. Las investigaciones revelan el desarrollo de distintos tipos de fraudes que imitan con precisión las plataformas oficiales del certamen o utilizan el evento como un anzuelo para engañar a los usuarios de internet.

• Verificar la autenticidad de los sitios web antes de compartir cualquier información sensible, validando cuidadosamente que la dirección URL sea la correcta y que el nombre de la organización esté bien escrito.

• Elegir siempre plataformas de compra oficiales y de confianza para evitar el robo de identidad o el uso indebido de la información personal.

• Contar con una protección digital avanzada mediante herramientas de seguridad que bloqueen automáticamente enlaces y archivos peligrosos. Soluciones como Kaspersky Premium utilizan inteligencia artificial para detectar estas estafas en tiempo real, garantizando una navegación segura.

• Activar la autenticación de dos pasos (2FA) en las cuentas y aplicaciones bancarias, además de revisar los estados de cuenta frecuentemente para detectar cualquier movimiento extraño.

• Desconfiar de enlaces o archivos adjuntos recibidos por correo electrónico, confirmando la identidad del remitente antes de abrir cualquier mensaje.

• Analizar las tiendas en línea con ojo crítico, revisando si la página presenta errores de ortografía, fallos en el diseño general o una dirección web extraña antes de realizar una compra.

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