Estudiantes de Agua Fría en Darién y El Chorrillo en ciudad Capital, reciben Tablets y Data Móvil para su educación virtual

(23/Jun/2021 – web) Panamá.- +Móvil y la Fundación Cable & Wireless Panamá siguen impulsando la continuidad de la educación de estudiantes panameños en situación de vulnerabilidad producto de los efectos de la pandemia. Por lo que hemos seguido con nuestro compromiso de brindar acceso a la tecnología y reducir la brecha digital trabajando en alianza con diferentes ONG´s, llegando a niños, niñas y jóvenes en diferentes provincias, para beneficiarlos con equipos y data móvil que les permitan seguir con su educación virtual.

A través de la Fundación Pro Niños de Darién, se beneficiaron 30 estudiantes de la comunidad de Agua Fría en la Provincia de Darién, quienes no contaban con un dispositivo digital, impidiendo mantener de manera regular el contacto con sus profesores, por lo que ahora mantienen una Tablet con SIM CARD +Móvil y acceso gratuito a las plataformas de estudio, WhatsApp, YouTube y correo electrónico. Esta conectividad se brinda sin restricciones de navegación durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, facilitando el aprendizaje de los estudiantes en el Plan Educativo Solidario.

Junto a la Caravana de Asistencia Social, Damas Diplomáticas y panameñas, entregamos también conectividad a 86 niños, niñas y jóvenes de la Escuela Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el corregimiento de El Chorrillo. Estas Tablets fueron equipadas con SIM +Móvil con un plan de 7 gigas mensuales por un año.

“Estamos contentos de poder llegar a tantos niños, niñas y jóvenes para que puedan estar conectados a sus estudios. Nosotros en +Móvil a través de la Fundación CWP nos sentimos honrados de poder apoyar a quienes más lo necesitan. Las Tablets que hemos entregado junto a importantes y destacadas ONG´s en el país, están destinadas a estudiantes que no cuentan con un dispositivo digital en casa y que hoy día están tomando estudios en los diferentes centros educativos bajo la modalidad a distancia. Sabemos que las Tablets serán útiles para reforzar el proceso enseñanza aprendizaje que reciben a través de las distintas plataformas digitales en este segundo trimestre. El poder brindarle este valioso apoyo para que puedan conectarse con sus profesores y sobre todo aprovechar al máximo las clases que se imparten, es algo maravilloso. Seguiremos comprometidos en apoyar a la educación y cierre de la brecha digital en Panamá trabajando de la mano con Pro Niños de Darién y la Caravana de Asistencia Social, Damas Diplomáticas y panameñas. Dijo Betzalel Kenigsztein, Presidente Ejecutivo y Gerente General de +Móvil.”

Estos últimos meses, +Móvil ha entregado como apoyo social más de siete mil SIM CARD a estudiantes en distintos puntos del país, para garantizar el acceso al Plan Educativo Solidario. Nuestro equipo de activaciones en apoyo a distintas instituciones sociales y de gobierno, ha estado comprometido en ayudar a los estudiantes panameños en situación de vulnerabilidad, para que puedan acceder a recursos educativos y seguir aprendiendo desde casa.

Ser solidarios con quienes más lo necesitan en estos tiempos difíciles, es una de las grandes fortalezas que mantenemos en la compañía, por eso seguiremos conectando a los no conectados con nuestra tecnología. Porque el corazón no es solo algo que tenemos, si no algo que compartimos.

