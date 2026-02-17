Riesgos y auge de las parejas virtuales: Estudio revela la nueva realidad del romance digital

El 12% de los latinoamericanos ya ha tenido parejas virtuales impulsadas por IA

• La evolución del romance digital hacia las parejas virtuales presenta nuevos desafíos de ciberseguridad, incluyendo el robo de datos personales y estafas románticas automatizadas.

(17/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La tecnología continúa transformando las relaciones afectivas en la región, al punto que un 12% de los latinoamericanos afirma haber tenido parejas virtuales impulsadas por inteligencia artificial (IA). Según un estudio reciente de Kaspersky, esta tendencia refleja cómo los algoritmos han dejado de ser simples intermediarios para convertirse en protagonistas del romance, con un 43% de los encuestados convencido de que, en el futuro, estas interacciones sustituirán a las relaciones con seres humanos reales.

La naturaleza de los compañeros digitales

Las parejas virtuales son personajes diseñados para sostener conversaciones fluidas mediante texto, audio o avatares interactivos. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar rasgos, nombres y personalidades, creando sistemas que «aprenden» de los gustos individuales y ofrecen compañía constante. Esta evolución redefine la intimidad en un entorno digital donde, aunque no existe una persona física, se establece una conexión emocional que muchos usuarios perciben como genuina.

Riesgos de ciberseguridad y estafas románticas

El informe advierte que la confianza depositada en estos sistemas puede derivar en la exposición de información sensible. Los ciberdelincuentes aprovechan el auge de esta tecnología para desarrollar plataformas fraudulentas apoyadas en chatbots y sitios de phishing. A diferencia de las aplicaciones legítimas, estos «novios» falsos están diseñados para ejecutar fraudes a gran escala.

En Latinoamérica, el 19% de quienes buscan pareja mediante tecnología ya ha sido blanco de estafas románticas. Las tácticas incluyen:

• Catfishing y suplantación de identidad.

• Envío de archivos o enlaces maliciosos.

• Chantajes y solicitudes de dinero.

• Robo de identidad con fines fraudulentos.

Privacidad y protección de datos

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky, explica en tercera persona que al utilizar estas plataformas se pone información personal y emocional en manos de la tecnología. Manjarrez señala que conversaciones privadas y hábitos íntimos quedan almacenados, muchas veces sin claridad sobre su uso, lo que puede exponer a los usuarios a filtraciones que afecten su reputación o privacidad.

Además del uso de compañeros IA, el 31% de los latinoamericanos utilizaría inteligencia artificial en aplicaciones de citas tradicionales para encontrar su «match» ideal, lo que intensifica riesgos conocidos como la proliferación de perfiles falsos.

Recomendaciones de seguridad

Para mitigar los riesgos al interactuar con inteligencia artificial en el ámbito sentimental, los expertos sugieren:

• Limitar la información: Evitar compartir datos financieros, emocionales o contenido íntimo con sistemas de IA.

• Verificar plataformas: Utilizar exclusivamente aplicaciones legítimas de tiendas oficiales y revisar sus políticas de privacidad.

• Precaución con enlaces: No abrir archivos o vínculos enviados por estos contactos, incluso si prometen beneficios o premios.

• Mantener la interacción en la App: Desconfiar si el contacto intenta trasladar la conversación fuera de la plataforma protegida.

• Seguridad técnica: Contar con soluciones de seguridad digital actualizadas para detectar sitios fraudulentos de manera preventiva.

