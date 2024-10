Estudio revela cómo la IA Generativa amplía las capacidades de consultores en tareas de ciencia de datos

La IA Generativa transforma el rendimiento laboral: Consultores mejoran un 49% en tareas complejas con su uso

Un nuevo estudio del BCG Henderson Institute ha demostrado que la IA Generativa está transformando las habilidades de los consultores, quienes lograron mejorar en un 49% su capacidad para completar tareas complejas fuera de su especialización, como la programación en Python y el análisis de datos.

Este avance evidencia cómo la inteligencia artificial puede ampliar las capacidades humanas y acelerar el aprendizaje en campos especializados.

(4/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La inteligencia artificial generativa (IA Generativa) está revolucionando el mundo laboral, permitiendo que los trabajadores del conocimiento no solo mejoren su productividad, sino que amplíen sus habilidades más allá de sus capacidades actuales. Un nuevo estudio realizado por el BCG Henderson Institute, en colaboración con BCG X y la investigadora Emma Wiles de la Universidad de Boston, ha revelado cómo esta tecnología permite a los consultores realizar tareas complejas en áreas que tradicionalmente han sido reservadas para especialistas, como la programación y el análisis de datos.

El estudio, titulado GenAI Doesn’t Just Increase Productivity. It Expands Capabilities, exploró cómo 480 consultores de BCG utilizaron la IA Generativa para realizar tareas avanzadas que simulaban las actividades diarias de un científico de datos, como escribir código en Python, construir modelos predictivos y validar análisis estadísticos generados por ChatGPT. Estas tareas presentaban un desafío significativo para los consultores, quienes no poseían las habilidades técnicas necesarias para llevarlas a cabo sin ayuda.

La investigación comparó el desempeño de los consultores con el de 44 científicos de datos de BCG, quienes realizaron las mismas tareas sin acceso a la IA Generativa. Los resultados mostraron que los consultores con acceso a la tecnología lograron mejorar en un 49% su rendimiento en comparación con aquellos que no la utilizaron. Además, completaron las tareas un 10% más rápido que los científicos de datos, alcanzando un 86% del nivel de desempeño en programación.

Julián Herman, managing director y socio de BCG, explica: “Este estudio demuestra que la IA Generativa es un acelerador de capacidades, permitiendo que los consultores asuman tareas que normalmente estarían fuera de su alcance. Con la ayuda de esta tecnología, pudieron escribir código y construir modelos predictivos, lo cual representa una expansión significativa de sus habilidades.”

Ampliación instantánea de aptitudes

Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio fue cómo los consultores, sin experiencia previa en programación o estadística, fueron capaces de realizar tareas técnicas avanzadas con la ayuda de GenAI. En la tarea de programación, los consultores que utilizaron la IA lograron una puntuación media del 86% en comparación con los científicos de datos, lo que representa una mejora de 49 puntos porcentuales respecto a aquellos que no contaron con la tecnología.

En la tarea de análisis predictivo, los resultados fueron más variados. Aunque los consultores lograron avances significativos en programación, el análisis predictivo fue el área en la que presentaron más dificultades, debido a la complejidad de la tarea y las limitaciones de la IA en la interpretación de preguntas complejas. A pesar de esto, los participantes con acceso a GenAI tuvieron 15 puntos porcentuales más de probabilidades de aplicar correctamente métodos de aprendizaje automático.

La IA Generativa como herramienta de generación de ideas

El estudio también reveló que la IA Generativa no solo ayuda a los consultores a completar tareas técnicas, sino que también actúa como un potente aliado en la generación de ideas. Los consultores utilizaron la tecnología para realizar lluvias de ideas, combinando sus conocimientos con los de GenAI para descubrir nuevas técnicas y enfoques de modelado.

Sin embargo, el estudio subraya que “hacer con GenAI” no es lo mismo que aprender a hacer. Aunque los consultores lograron completar tareas avanzadas con la ayuda de la IA, no adquirieron necesariamente los conocimientos subyacentes a dichas tareas. Herman comenta al respecto: “Aunque la IA puede igualar las habilidades técnicas, como la programación, aprender a programar sigue siendo invaluable. El verdadero valor de la programación radica en la mentalidad que desarrolla, una habilidad crítica aplicable en cualquier campo.”

GenAI como acelerador de capacidades

El estudio del BCG Henderson Institute muestra que la IA Generativa está transformando las habilidades de los trabajadores del conocimiento, permitiéndoles realizar tareas complejas fuera de su especialización. Si bien la tecnología no reemplaza la necesidad de adquirir habilidades técnicas, sí expande significativamente la versatilidad y eficiencia de los equipos.