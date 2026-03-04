Estudio revela que el 60% de los niños latinoamericanos integra internet en su vida escolar

Seis de cada diez niños latinoamericanos utilizan internet para sus estudios escolares

• La digitalización educativa alcanza a seis de cada diez niños latinoamericanos, transformando la relación de las familias con la tecnología y la seguridad informática.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del actual periodo escolar, un estudio reciente de Kaspersky revela que el 60% de los niños latinoamericanos utiliza internet como herramienta principal para estudiar. Esta tendencia confirma la integración natural de la tecnología en el sistema educativo regional, donde el 36% de los menores emplea aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para coordinar actividades con sus compañeros, mientras que un 40% ha incrementado su presencia en redes sociales, a pesar de las regulaciones existentes en diversos centros educativos.

Desafíos de la hiperconectividad escolar

La transición hacia un entorno educativo digitalizado no solo ocurre en las aulas; al regresar al hogar, los estudiantes continúan utilizando computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes para investigar, realizar tareas o consumir contenido vía streaming. Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor en América Latina en Kaspersky, explica en tercera persona que los menores suelen percibir la red como una extensión de su cotidianidad, a menudo sin plena conciencia sobre amenazas como el ciberacoso, la pérdida de privacidad o el contacto con desconocidos.

Recomendaciones para una vida digital segura

Ante este panorama, especialistas en ciberseguridad sugieren implementar estrategias preventivas en el hogar para mitigar vulnerabilidades:

• Rutinas con propósito: Establecer horarios específicos para el uso de dispositivos y ubicar los equipos en áreas comunes para facilitar la supervisión.

• Gestión de la privacidad: Revisar las configuraciones en plataformas digitales para limitar la exposición de datos personales, ubicación y detalles sobre la institución educativa.

• Interacciones responsables: Instruir a los menores sobre la importancia de interactuar únicamente con personas conocidas en la vida real y reportar cualquier comportamiento sospechoso.

El papel de las herramientas de protección

El uso de soluciones tecnológicas se presenta como un aliado para las familias. Herramientas como Kaspersky Safe Kids permiten gestionar el tiempo de pantalla, bloquear contenidos inadecuados y monitorear la actividad digital sin vulnerar la autonomía del estudiante. Según Tricarico, el rol de los padres debe evolucionar desde la supervisión tradicional hacia una participación activa en la formación digital de sus hijos, priorizando el diálogo y la prevención constante.

