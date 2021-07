ETEK evoluciona las redes de las organizaciones para acelerar la transformación digital

• La plataforma Zero Trust de ETEK permite superar rápidamente las limitaciones de seguridad, desempeño y gestión de las redes heredadas a medida que las organizaciones se transforman digitalmente.

• ETEK ofrece un enfoque completamente nuevo que unifica la seguridad y las redes mediante una plataforma de software basada en la nube.

(16/Jul/ 2021- web) Colombia.- ETEK International Corporation anunció hoy su plataforma Secure Access Service Edge (SASE) nativa en la nube, que extiende la confianza cero a todos los componentes de las redes empresariales, incluyendo dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), computación Edge, sucursales, Software como Servicio (SaaS), trabajo remoto y nubes públicas, entre otros.

A medida que las organizaciones transforman su infraestructura para respaldar el trabajo desde cualquier lugar o dispositivo, así mismo requieren brindar conectividad ágil y confiable de alta calidad a sus empleados. Las tecnologías Zero Trust y SASE de ETEK ayudan a la convergencia entre la oficina física y la colaboración virtual mediante una plataforma de red común, elástica y ágil basada en la nube.

“La seguridad debe estar integrada totalmente a la red, no creada como un complemento. La plataforma Network as-a-Service de ETEK ofrece la confianza cero requerida para transformar digitalmente a las organizaciones con total seguridad” dijo Praveen Sengar, CEO de ETEK. “Nuestra plataforma SASE permite a las organizaciones transformar sus redes en cuestión de horas para conectar directamente a los usuarios con los recursos que necesitan, independientemente de donde se encuentren”.

Gracias a la plataforma Zero Trust de ETEK, las organizaciones pueden ejecutar su estrategia ‘work from anywhere’ mediante una solución Network as-a-Service (NaaS) de confianza cero que no solo administra la infraestructura de red, sino que además libera a los departamentos de TI para enfocarse en crear innovación.

Debido a que la plataforma de ETEK se ofrece como servicio, las organizaciones obtienen los beneficios de la agilidad y flexibilidad, con implementación en una fracción del tiempo y menores costos en comparación con las Redes Privadas Virtuales (VPN) tradicionales.

Gracias al modelo de pago por uso, la plataforma de red como servicio Zero Trust de ETEK elimina los gastos de capital (capex) y permite transferir la gestión de la infraestructura, lo que reduce aún más el costo total de propiedad.

“Nuestra solución permite conectar los usuarios a las aplicaciones, recursos y servicios que necesitan para trabajar con máxima eficiencia desde cualquier lugar del mundo”, finalizó Praveen Sengar. “Con ETEK, las organizaciones obtienen la agilidad, innovación y flexibilidad requeridas para satisfacer las crecientes de los entornos de red”.

Vía Relevanz