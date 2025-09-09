ETEK y CINTEL anuncian los ganadores de los Premios de Ciberseguridad Empresarial 2025

Premios de Ciberseguridad Empresarial 2025 reconocen proyectos de alto impacto en Colombia

• ETEK y CINTEL entregaron los Premios de Ciberseguridad Empresarial 2025 en el marco de ANDICOM, reconociendo a cuatro organizaciones por sus proyectos innovadores en seguridad digital.

• El evento celebrado en Cartagena resalta que la ciberseguridad se ha convertido en una estrategia clave para la continuidad, confianza y sostenibilidad de las empresas y entidades públicas en Colombia.

En el marco de ANDICOM 2025, el congreso tecnológico más relevante de América Latina, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios de Ciberseguridad Empresarial 2025, una iniciativa conjunta de ETEK International Corporation y el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL). Estos galardones buscan reconocer las mejores prácticas e innovaciones en ciberseguridad en el ecosistema empresarial colombiano.

La convocatoria, que se realizó entre junio y julio de 2025, recibió postulaciones de diversos sectores. Los ganadores, anunciados en la ceremonia del 4 de septiembre, fueron el Departamento Nacional de Estadística (DANE), Celsia Colombia S.A. E.S.P., el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y Fanalca S.A., por sus proyectos de alto impacto.

A continuación, los ganadores por categoría:

• Estrategia Proactiva de Ciberseguridad: DANE

• Mejor Proyecto de Gestión de Riesgos de Ciberseguridad: Celsia Colombia S.A. E.S.P.

• Integración de la IA en Ciberseguridad: FNG

• Excelencia en Educación y Cultura de Ciberseguridad: Fanalca S.A.

Los representantes de las organizaciones galardonadas compartieron su entusiasmo. Luis Martín Barrera, del DANE, destacó que su estrategia de defensa fortalece la confianza digital del Estado y protege la información estadística de Colombia. Por su parte, Juan Carlos Giraldo, de Celsia, resaltó el trabajo de su equipo en la protección de la infraestructura crítica del país. Andrés David Yagüez Santana, del FNG, presentó su sistema de defensa autónomo basado en inteligencia artificial, que posiciona a su institución como referente en innovación. Finalmente, Alejandro Uribe, de Fanalca, subrayó la importancia de transformar la cultura de seguridad en los usuarios para convertirlos en el eslabón más fuerte de la cadena de ciberseguridad.

Otros participantes como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Caldas y la Transportadora de Gas Internacional también compartieron sus experiencias, demostrando que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica para la continuidad y la confianza.

La diversidad de los proyectos premiados en los Premios de Ciberseguridad Empresarial 2025 muestra que la seguridad digital es sinónimo de continuidad, confianza y sostenibilidad. Desde la protección de redes energéticas y estadísticas nacionales hasta la creación de ecosistemas de defensa autónomos o el fomento de una cultura de prevención, todas las iniciativas demuestran la importancia de esta área.

Juan Carlos Cortés, Co-CEO de ETEK, destacó que las iniciativas ganadoras “muestran que proteger los activos digitales es también una oportunidad para innovar, crear confianza y marcar el rumbo hacia un entorno más seguro para todos”. Por su parte, Alberto Guerrero, Co-CEO de ETEK, añadió que los premios confirman que “la ciberseguridad ya no es solo una tarea técnica, sino una estrategia de negocio”.