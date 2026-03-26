De la telefonía fija al 5G: la transformación de la conectividad en América Latina

El despliegue de redes 5G y fibra óptica marca una nueva era tecnológica en un mercado que ya supera los 677 millones de accesos móviles, según informes recientes de la industria.
El salto digital: 418 millones de personas acceden a internet móvil en América Latina
• En los últimos 30 años, la región ha pasado de una dependencia total de las redes analógicas a un ecosistema digital robusto que sostiene la economía y los servicios críticos.
(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- En apenas tres décadas, la conectividad en América Latina ha experimentado una transformación radical, pasando de un acceso limitado basado en la telefonía fija a un ecosistema impulsado por redes de alta velocidad. Según el informe Mobile Economy Latin America de GSMA, para el cierre de 2023, aproximadamente 418 millones de personas en la región utilizaban internet móvil, lo que representa el 65% de la población total. Este crecimiento no solo ha cambiado la comunicación personal, sino que se ha convertido en un motor económico que genera cerca de 520,000 millones de dólares, equivalentes al 8% del PIB regional.
Tres décadas de evolución tecnológica
El panorama de mediados de los años noventa, donde el internet era marginal y se concentraba en universidades, ha quedado atrás.
La evolución de la infraestructura ha seguido un camino acelerado:
• Años 90: Foco en la expansión de telefonía fija y las primeras redes móviles analógicas.
• Década de 2000: Introducción de la banda ancha y redes 3G, orientando los servicios hacia la modernización de redes de datos.
• Década de 2010: El auge de los smartphones y el despliegue de 4G impulsaron la expansión masiva de la fibra óptica.
• Actualidad: Implementación de 5G, virtualización de redes y convergencia con Inteligencia Artificial y servicios en la nube.
Proyecciones y nuevos actores
El mercado regional cuenta hoy con más de 677 millones de accesos móviles, cifra que refleja una expansión sostenida apoyada por nuevos modelos de negocio y operadores móviles virtuales (OMV). Las proyecciones de la industria indican que para el año 2030, más de la mitad de las conexiones en la región serán 5G, lo que potenciará sectores como las ciudades inteligentes, la telemedicina y la banca digital.
Hitos de la industria
En este marco de constante cambio, empresas como JSC Ingenium celebran 30 años de trayectoria acompañando la evolución técnica del sector. Juan Carlos Buitrago, Global Chief Sales Officer (CSO) de la compañía, destacó en tercera persona que las telecomunicaciones han dejado de ser una industria centrada únicamente en la voz para convertirse en la columna vertebral de la economía digital. Según Buitrago, el desafío actual para la conectividad en América Latina reside en fortalecer la infraestructura necesaria para aprovechar plenamente la inteligencia artificial y cerrar la brecha digital existente.
El futuro del sector estará definido por la automatización de redes y la gestión inteligente de la infraestructura, elementos clave para sostener el crecimiento de la demanda de datos en toda la región.
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