El mercado panameño lidera la evolución móvil en Panamá con integración de IA y 5G

MediaTek: 5G e inteligencia artificial aceleran la evolución móvil en Panamá

• Un informe de MediaTek destaca cómo los consumidores panameños priorizan el rendimiento y la durabilidad, extendiendo el ciclo de renovación de smartphones hasta los 36 meses.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá avanza con firmeza hacia una nueva etapa en la evolución móvil en Panamá, impulsada por la expansión progresiva de las redes 5G y la integración acelerada de inteligencia artificial (IA) en los dispositivos inteligentes. Este proceso de transformación tecnológica está siendo moldeado por un consumidor cada vez más informado y exigente, que redefine las dinámicas de adquisición de tecnología tanto en el país como en la región centroamericana.

Madurez del mercado y expansión del 5G

De acuerdo con proyecciones de MediaTek, empresa global de semiconductores, América Latina ha alcanzado una madurez significativa en la adopción de 4G, mientras que el 5G continúa su despliegue gradual mediante pilotos y fases iniciales en el mercado panameño. Esta transición responde a la necesidad de los usuarios de acceder a experiencias más rápidas y personalizadas, fundamentales para el consumo de contenido en alta definición, videojuegos móviles y herramientas de productividad digital.

Patricia Velásquez, Directora Adjunto de MediaTek para Colombia, Centroamérica y El Caribe, señaló en tercera persona que Panamá se destaca como un mercado vibrante con un alto potencial para convertirse en referente regional. Según Velásquez, la combinación de inversión en infraestructura y un consumidor preparado permite al país liderar esta nueva era tecnológica.

Cambios en las prioridades del consumidor

El comportamiento del usuario ha experimentado un cambio notable. Actualmente, la decisión de compra se fundamenta en la relación calidad-precio, la autonomía de la batería, la potencia del procesador y las capacidades de la cámara. La inteligencia artificial ha ganado un protagonismo esencial al facilitar funciones de edición avanzada, asistentes virtuales autónomos y la optimización del rendimiento del equipo.

Un dato relevante en esta evolución es la extensión del ciclo de renovación de los dispositivos. Anteriormente, el reemplazo de smartphones ocurría cada 18 meses; sin embargo, en la actualidad este periodo se ha extendido a cerca de 36 meses. Este fenómeno refleja a un consumidor estratégico que busca maximizar su inversión mediante equipos de mayor durabilidad y eficiencia a largo plazo.

Retos globales y futuro tecnológico

La industria móvil enfrenta desafíos derivados del contexto global, como el aumento en la demanda de memorias DRAM DDR4, impulsado por el auge de centros de datos e IA generativa. A pesar de la presión sobre la disponibilidad de componentes en gamas de entrada y media, la industria trabaja en optimizar diseños para mantener el acceso a tecnologías de vanguardia.

MediaTek proyecta que en los próximos dos a tres años el 5G se consolidará en Panamá, apalancado por el fortalecimiento de la infraestructura y una mayor oferta de dispositivos compatibles. Velásquez concluyó que la convergencia entre conectividad avanzada y consumidores informados está redefiniendo la industria, posicionando a Panamá en una ubicación única para la transformación digital regional.

