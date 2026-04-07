El spam telefónico se convierte en la principal vía para el fraude financiero en la región

• Los ciberdelincuentes utilizan la urgencia y la manipulación emocional para suplantar a entidades bancarias y robar datos sensibles de usuarios latinoamericanos.

• Falso asesor bancario: El estafador alerta sobre movimientos sospechosos y solicita códigos SMS o transferencias a supuestas cuentas seguras.

• Soporte técnico fraudulento: Suplantan a operadores de telecomunicaciones para tomar control de líneas telefónicas o cuentas de WhatsApp.

• Trámites de seguridad social: Solicitan información personal o pagos de tasas para actualizar datos de pensiones o realizar pruebas de vida.

• Compras en línea: Notifican sobre supuestos paquetes retenidos para obtener datos de tarjetas de crédito.

• Llamadas silenciosas: Utilizadas para mapear números activos y recolectar muestras de voz para futuras clonaciones mediante inteligencia artificial.

Recomendaciones para la protección del usuario

Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad para América Latina en Kaspersky, señaló que el verdadero desafío reside en la educación digital. El especialista destaca que enseñar a los usuarios a identificar estas señales es tan crucial como el uso de herramientas tecnológicas. Además, enfatizó que la retroalimentación de la comunidad al reportar números sospechosos permite que los sistemas de protección sean cada vez más precisos.

Para mitigar los riesgos, los expertos aconsejan no interactuar con llamadas silenciosas y colgar inmediatamente ante cualquier presión para tomar decisiones rápidas. Asimismo, se recomienda el uso de aplicaciones de identificación de llamadas y la verificación constante de la información a través de los canales oficiales de las empresas, evitando siempre compartir contraseñas o códigos recibidos por mensajería.

Acciones preventivas contra la ciberdelincuencia

La seguridad digital depende de una combinación de vigilancia activa y tecnología. Kaspersky recomienda no instalar aplicaciones por sugerencia telefónica ni devolver llamadas a números desconocidos que proporcionen información alarmante. La denuncia oportuna ante las autoridades competentes y el uso de bases de datos actualizadas son pasos fundamentales para reducir el impacto de estas redes de estafa en la vida cotidiana de los latinoamericanos.

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