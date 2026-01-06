Expertos de Kaspersky proponen guía de Seguridad Digital ante el aumento de ciberataques

Cinco propósitos de Seguridad Digital para proteger la vida conectada en 2026

• Ante la automatización de estafas y el auge de dispositivos inteligentes, expertos comparten acciones clave para evitar el robo de identidad y fraudes bancarios.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La vida digital de los usuarios inicia una nueva etapa en 2026, pero gran parte de la población llega a este estreno sin las herramientas necesarias para su protección. Un reciente informe de Kaspersky destaca que más de la mitad de las personas en América Latina carece de conocimientos para blindar su Seguridad Digital, una situación crítica ante un panorama de amenazas que utiliza la automatización y la personalización para infiltrarse en dispositivos y cuentas personales.

Riesgos en el entorno hiperconectado

La creciente adopción de servicios en línea y dispositivos inteligentes ha simplificado la rutina, pero también ha expandido la exposición a filtraciones de datos y robo de identidad. Para mitigar estos riesgos, especialistas recomiendan establecer una estrategia de protección basada en cinco pilares fundamentales:

1. Gestión de suscripciones y datos

Es vital eliminar cuentas y servicios que ya no se utilizan. Según los datos recopilados, el 57% de los usuarios mantiene suscripciones activas en plataformas de streaming. Cancelar estos servicios inactivos reduce la circulación de datos sensibles como números de tarjetas de pago y correos electrónicos en la red.

2. Actualización de credenciales de acceso

Uno de cada diez latinoamericanos no recuerda la última vez que renovó sus claves. La recomendación es sustituirlas por versiones únicas y robustas, utilizando administradores de contraseñas para evitar que sean vulneradas en filtraciones masivas.

3. Respaldo y cifrado de información

Aunque el 67% de los usuarios en la región realiza copias de seguridad en la nube, pocos aseguran esos respaldos. Es necesario mantener al menos dos copias (nube y dispositivo físico) y utilizar herramientas que permitan el cifrado automático de los archivos para evitar accesos no autorizados.

4. Protección contra troyanos bancarios

Durante el último año, la región registró 1.8 millones de ataques de troyanos bancarios. En Centroamérica y el Caribe, las cifras muestran una incidencia relevante: Guatemala reportó 2.7 mil ataques, República Dominicana 2.3 mil y Panamá 1.2 mil. Es imperativo proteger los dispositivos móviles con software de seguridad actualizado y códigos PIN.

5. Seguridad en el hogar inteligente (IoT)

El 59% de los hogares latinoamericanos posee dispositivos conectados como cámaras o asistentes de voz. Estos equipos suelen ser subestimados, pero si no se cambian las contraseñas preconfiguradas, pueden convertirse en puertas de entrada para que terceros controlen la red doméstica o vulneren la privacidad del hogar.

Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor en América Latina de Kaspersky, señaló en tercera persona que establecer estos propósitos permite a los usuarios pasar de ser espectadores a protagonistas de su propia protección, otorgándoles mayor control sobre su interacción con el ecosistema digital.

