Expertos de Samsung explican la innovadora cámara y el Modo Flex del Galaxy Z Fold2

(27/May/2021 – web) Panamá.- Galaxy Z Fold2 está brindando a los usuarios una esfera completamente nueva de experiencias de teléfonos inteligentes a través del factor de forma de vanguardia del dispositivo, optimizado a partir de los dispositivos plegables anteriores para las experiencias cotidianas más significativas posibles.

Pero el factor de forma del dispositivo no es el único que contribuye a la revolucionaria experiencia plegable del Galaxy Z Fold2. El dispositivo ofrece las experiencias de cámara más exclusivas de Samsung gracias a una gama de nuevas funcionalidades y un modo Flex perfeccionado, todos los cuales se combinan para que brinden una experiencia plegable mejor que nunca, luego de la actualización del One UI 3.1 que llegó a los dispositivos en febrero.

Eche un vistazo a la cámara perfeccionada del Galaxy Z Fold2 y a las experiencias del modo Flex más de cerca según lo que han dicho los expertos de Samsung.

Experiencias de cámara ininterrumpidas con el modo Flex

Galaxy Z Fold2 ofrece a los usuarios una de las experiencias de cámara más exclusivas del mercado actual gracias a las formas innovadoras con las cuales es posible aprovechar el modo Flex y los modos de cámara del dispositivo para que obtenga resultados más creativos.

Como señala Byungchang Kwak, del Grupo de Planificación de Productos Insignia de Samsung Electronics, el Modo Capture View (Vista de Captura) aprovecha la flexibilidad del modo Flex para que proporcione tanto la vista previa de la cámara, como las tomas más recientes en dos secciones separadas de la pantalla.

«Cuando se toman fotos con el dispositivo en el modo Flex con el modo Capture View (Vista de Captura), queda más fácil que nunca la captura de contenido y su revisión en tiempo real», dijo Kwak. Es más, las experiencias de visualización ininterrumpidas no terminan con la cámara. “El modo Flex también permite que se reproduzca un video de YouTube en la parte superior con los datos de video y otras recomendaciones en la mitad inferior, lo que garantiza una experiencia de visualización optimizada”, agregó.

Como parte de la actualización del One UI 3.1, es posible que los usuarios disfruten de experiencias de disparo aún más flexibles en el modo Flex, ya que pueden personalizar las posiciones de los controles de la cámara para mayor comodidad y aprovechar los botones útiles de Delete (Eliminar) y Share (Compartir) en la ventana de vista previa de la cámara en el modo Flex.

Funciones de la cámara compatibles con el factor de forma

Galaxy Z Fold2 no solo proporciona innovaciones y recursos completamente nuevos para el disfrute del usuario, sino que también incorpora algunas de las funcionalidades más queridas del plegable anterior de la compañía, el Galaxy Z Flip. La función Dual Preview (Vista previa dual), por ejemplo, permite que tanto el fotógrafo, como el sujeto revisen las fotos a medida que se las toman.

“La pantalla de cubierta de 6.2 pulgadas actúa como una pantalla de vista previa, por lo que es posible que los fotografiados ayusten su posición en tiempo real mientras está tomándose la foto”, explicó Kwak sobre la función Dual Preview (Vista previa dual). El sujeto puede incluso tomarse una selfie fácilmente al sostener la palma de la mano a la cámara para realizar una toma automática.

Además, la función de selfie de la Rear Cam (cámara trasera), desarrollada en base a los comentarios de los usuarios de los Galaxy plegables anteriores, permite que los usuarios tomen selfies de alta resolución y revisen inmediatamente sus imágenes para una experiencia de cámara más eficaz.

Sensores perfeccionados para fotografía con poca luz

No hay nada más decepcionante que cuando se encuentra con una impresionante vista nocturna y la cámara de su teléfono inteligente parece no poder capturarla. Es por lo que el Galaxy Z Fold2 viene no solamente con un Night Mode (modo nocturno) perfeccionado, sino que también con un sensor Bright Night (nocturno brillante) dedicado para perfeccionar la fotografía con poca luz.

“Los usuarios pueden tomar fotografías nítidas sin cambiar el modo de la cámara incluso después de que el sol se haya puesto”, explicó Jonghoon Yu del Grupo de Estrategia Visual de Samsung Electronics.

El factor de forma del Galaxy Z Fold2 también tiene un rol importante en dar vida a estas funciones de poca luz. “Es posible que los usuarios sostengan el dispositivo y tengan la estabilidad asegurada para que minimicen el movimiento y obtengan fotos de alta calidad en entornos con poca iluminación”, dijo Yu.

Modo Flex innovador para experiencias cotidianas optimizadas

Comprendiendo que los usuarios de hoy en día gravitan hacia formas de comunicación y medios basados en video, Samsung ha trabajado arduamente para asegurar que el modo Flex perfeccionado y la pantalla de cubierta más grande del Galaxy Z Fold2 hayan sido desarrollados para que perfeccionasen específicamente las experiencias de video, medios y chat de video de un usuario.

“Es posible que disfrute del contenido en sus manos de forma inmersiva y en movimiento sin tener que desplegar el Galaxy Z Fold2 con la pantalla de cubierta de 6.2 pulgadas”, señaló Joonhwan Kim del Grupo de UX Básico de Samsung Electronics. «Puede desplegar el dispositivo un poco más para cambiar la pantalla de la cubierta a la pantalla principal».

El modo Flex perfeccionado del Galaxy Z Fold2 reconoce el ángulo de plegado en tiempo real y cambia automáticamente entre la pantalla de cubierta y la principal con control dividida en esta última, lo que brinda a los usuarios experiencias de visualización optimizadas.

Las videollamadas también se han vuelto más naturales como parte de la actualización One UI 3.1, ya que es posible que los usuarios llenen la mitad superior de su pantalla con el video de la persona con quien están hablando cuando hacen una videollamada en modo Flex.

Conviértase en su propio camarógrafo con el Auto Framing (encuadre automático)

Otra nueva función de la cámara en el Galaxy Z Fold2 es el Auto framing (encuadre automático). Disponible en las cámaras Front Wide (delantera ancha) y Rear Ultra-wide (trasera ultra ancha) y con una distancia rastreable de aproximadamente 1.5 a 2.5 metros, el Auto framing (encuadre automático) aprovecha el aprendizaje automático para que rastree el cuerpo y la cara del sujeto dentro del encuadre y ajuste el enfoque de la cámara en consecuencia.

“El Auto framing (encuadre automático) puede proporcionar un ajuste automático del ángulo de visión al acercar/alejar o mover la pantalla sin necesidad de mover el dispositivo”, señaló Kwak.

El Auto framing (encuadre automático) rastrea los movimientos de hasta dos personas a la vista, y cuando se detectan tres o más personas, la cámara se aleja automáticamente para que aparezcan tantas personas como sea posible en la toma.

Ya sea que un usuario esté filmando una fiesta, blogueando con amigos o grabando un tutorial de cocina, el Auto framing (encuadre automático) garantiza que todo se mantenga en el cuadro sin que el usuario tenga que ajustar manualmente el zoom.

One UI 3.1 también ha traído consigo la función Multi Mic Recording (Grabación de varios micrófonos), que, cuando está en modo Pro Video (Video Profesional), permite que los usuarios graben audio simultáneamente a través de su teléfono y sus Galaxy Buds Pro conectados para un audio con un sonido más profesional.

Vía The Primsgrp