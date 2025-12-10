CTV y Mundial 2026 marcarán el rumbo del ecosistema digital, según EXTE

Desafíos y oportunidades redefinen el ecosistema digital en Latinoamérica hacia 2026

La empresa subraya que el crecimiento de CTV en 2025 se debe a su alcance eficiente y capacidad de segmentación, aunque la industria aún enfrenta el reto de unificar métricas de medición full-funnel.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Latam, Latinoamérica.- El ecosistema digital en Latinoamérica está experimentando una transformación que obliga a las marcas a redefinir sus estrategias de valor. EXTE, la AdTech especializada en la integración de tecnología, creatividad y medios, ha identificado tres tendencias clave que dominarán el panorama de la publicidad digital en el próximo año. Estas tendencias son: la centralidad de la Televisión Conectada (CTV) como punto de encuentro entre innovación, datos y Retorno de Inversión (ROI); la oportunidad histórica que representa el Mundial de Fútbol de 2026 para el marketing en tiempo real; y la emergencia del talento digital como un diferencial crítico capaz de integrar analítica y creatividad.

La Consolidación de la Televisión Conectada (CTV)

Durante 2025, la CTV consolidó su posición en los planes de comunicación de la región. El crecimiento sostenido de este canal se ha basado en cuatro pilares de eficacia: alcance eficiente, avanzadas capacidades de segmentación, notoriedad probada e impacto directo en los resultados comerciales.

A pesar de su éxito, la industria enfrenta el desafío de evolucionar hacia métricas unificadas que permitan comparaciones consistentes con la televisión tradicional. Sin embargo, la integración de datos propios con herramientas de atribución avanzada está ya posicionando a la CTV como un medio que vincula la inversión publicitaria directamente con resultados de negocio.

Innovación en Medición y Publicidad Responsable

En este contexto, EXTE jugó un rol crucial con la introducción de GVOS (Guaranteed Video On Screen). Esta solución garantiza que los anunciantes solo paguen por visualizaciones completas y cien por ciento visibles. La tecnología de GVOS pausa automáticamente las piezas publicitarias cuando incluso un uno por ciento de la creatividad deja de ser visible, maximizando la atención del usuario y la calidad de la exposición.

Este modelo no solo ofrece eficiencia y transparencia, sino que también se alinea con estándares de publicidad responsable al disminuir las descargas innecesarias y contribuir a la reducción de las emisiones de carbono.

Alberto Grande, CRO para Latinoamérica de EXTE, señaló que «la industria se encuentra en un punto de inflexión. Hacia 2026, las marcas que logren integrar tecnología, creatividad y aunar esfuerzos para extraer lo mejor en términos de evaluación de data y aplicación de fórmulas innovadoras, serán las que marquen el ritmo en un ecosistema digital cada vez más competitivo y dinámico”.

Crecimiento Regional y Nuevos Liderazgos

EXTE evidenció su crecimiento regional con casos de éxito notables en 2025. En Colombia, una campaña para Whiskas superó el millón de usuarios, integrando awareness y conversión. En Argentina, la campaña de Naldo registró más de 426.000 visualizaciones completas, y en México, la iniciativa para Philadelphia Selection mostró un desempeño sobresaliente con un Click Through Rate (CTR) promedio del 2.25%.

La compañía, que trabajó con clientes de la talla de Disney, Amazon, Coca-Cola y Mercado Libre, fortaleció su estructura de liderazgo regional de cara a 2026. Úrsula Rodríguez, Managing Director para la región andina, asumió también la operación de México, consolidando su rol en mercados clave. Además, Gabriela Santos se incorporó como Country Manager para Colombia e Irmgard Alcalá Espinoza se sumó en la misma posición en México. Estos nombramientos se integran al equipo que afianza la presencia de EXTE en Argentina, liderado por Indiana Quiñones, y en Chile, con Rossana Peragallo.

Alberto Grande concluyó que la compañía está «creciendo desde una posición de liderazgo y con una estrategia efectiva de conexión con nuestros clientes, aprovechando todo el potencial de nuestra tecnología y creatividad, para llevar a las marcas, de forma precisa e innovadora ante los consumidores”.

