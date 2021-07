Facturación Electrónica: un paso imprescindible hacia la digitalización

(14/Jul/2021 – web) Panamá.- La Facturación Electrónica llegó a Panamá hace un tiempo. La Dirección General de Ingresos (DGI) tomó nota de esta tendencia que ha optimizado la tributación y el comercio en toda la región latinoamericana, y decidió aplicarla en el país.

La primera etapa consistió en la implementación de un Plan Piloto, en el que algunas empresas fueron seleccionadas para comenzar a emitir facturas electrónicamente mediante algunos, también seleccionados, proveedores, entre los que se encontraba GuruSoft, empresa que cuenta con experiencia en el rubro en Latinoamérica.

Al respecto, su CEO, Rafael Montero, comentó: “El Plan Piloto fue todo un éxito y sirvió para que la DGI pudiera confirmar lo que ya se presupone, que la Facturación Electrónica es la herramienta más poderosa con la que actualmente se cuenta para mejorar los procesos tributarios. Por ello, se decidió avanzar a una fase de masificación voluntaria, que está activa desde el 1 de junio”.

¿Qué es la etapa de masificación voluntaria a la que hace mención el especialista?

Un período de tiempo en el que todos aquellos panameños que deseen emitir comprobantes electrónicos puedan hacerlo adhiriéndose al sistema de manera voluntaria, inscribiéndose en las vías que dispuso la DGI.

Un sistema superior

Siempre que llega una herramienta nueva, es inevitable hacer un contraste con la actual, de manera de advertir cuáles son las ventajas que ofrece y que justifiquen una migración hasta este nuevo sistema de facturación.

En este caso, Montero mencionó: “Es absolutamente innegable la apabullante superioridad de la Facturación Electrónica respecto al sistema de facturación actual. En todos los aspectos presenta mejoras, es más seguro, es más práctico, es más rápido, es más barato y tantas otras ventajas. Por ejemplo, se estima que reduce en más del 35% los costos de emisión de comprobantes de las empresas, y esto no es la opinión del CEO de una empresa de facturación electrónica, son datos duros, son hechos probados”.

Uno de los grandes interrogantes que presentan los usuarios sobre esta modalidad es la seguridad con la que se cuenta en torno a la documentación, al respecto, el MBA aseguró: “Es una práctica totalmente segura. Por caso, GuruSoft cuenta con la Certificación ISO 27001, que habla de la excelencia de nuestros procesos y protocolos al cuidar la información del cliente”.

Además de estas cualidades mencionadas por el directivo de GuruSoft, la Facturación Electrónica:

•Evita que las facturas pierdan sus datos por tintas que se borran.

•Permite corregir datos o errores.

•Propicia el cuidado del medio ambiente al eliminar las boletas en papel.

•Permite ahorrar espacio físico de almacenamiento de carpetas contables.

•Ofrece una disponibilidad inmediata y en cualquier lugar de los documentos.

•Es un proceso ágil, casi instantáneo.

¿El fin de las impresoras fiscales?

Con la llegada de la Facturación Electrónica, está claro que hay un componente en la cadena de emisión de facturas que pasa a ser absolutamente prescindible: las impresoras fiscales y todos sus componentes derivados. Por costos, por incomodidad, y porque sencillamente ya no son necesarias, las impresoras tradicionales ya no sirven en este nuevo modelo.

La pregunta que sirve para describir esta actualidad es la siguiente: quién querría pagar por un artefacto que ocupa espacio, requiere mantenimiento constante y demanda la compra de insumos tales como papel y tinta, cuando puede evitar todo eso y ahorrar todo ese tiempo y dinero simplemente emitiendo comprobantes digitales desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La respuesta parece obvia, nadie elegiría ese modelo antiguo de facturación si realmente conociera el sencillo funcionamiento de la modalidad electrónica.

Sobre este aspecto, Montero dijo: “Las impresoras fiscales pronto serán algo decorativo, un objeto pintoresco, un recuerdo de una época que ya no existe. Es algo natural en una sociedad que evoluciona constantemente, algunos elementos dejan de servir para dar paso a otros superadores. Las carretas, las máquinas de escribir y los bloques de hielo fueron muy útiles en algún momento, pero hoy todos preferimos viajar en un automóvil, escribir en un ordenador y conservar nuestros alimentos en una nevera. Así es la vida, si la tecnología ofrece algo mejor, no hay ningún motivo para no aprovecharlo”.

Vía Plataforma Marketing