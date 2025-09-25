183 proyectos científicos en exhibición en la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025

Senacyt y Meduca inauguran la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025

• La exhibición, que se extiende hasta el 26 de septiembre, busca fomentar el talento científico y tecnológico de los jóvenes panameños.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Educación (Meduca) inauguraron este 24 de septiembre la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil 2025. El evento reúne a 321 estudiantes de 92 colegios de todo el país, quienes exponen 183 proyectos científicos en diversas áreas temáticas.

Proyectos que miran hacia el futuro

La feria, que se lleva a cabo en el Hotel Marriott de Albrook Mall hasta el 26 de septiembre, presenta proyectos estudiantiles en áreas como biología, ciencias ambientales, ciencias computacionales, ingeniería y tecnología, y salud y medicina. Los participantes de la feria son estudiantes que desarrollaron sus proyectos en el marco del Programa de Jóvenes Científicos 2025, una iniciativa que fomenta la investigación y promueve las vocaciones científicas y tecnológicas.

Un comité de evaluadores nacionales e internacionales se encargará de calificar los proyectos para seleccionar a los ganadores, que serán anunciados durante la ceremonia de clausura. Además, los profesores tutores de los estudiantes tendrán acceso a talleres sobre inteligencia artificial, inteligencia emocional y diseño de proyectos de investigación.

El inicio de un camino

Durante el acto de inauguración, el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacyt, destacó que la feria es «una ventana hacia el futuro de Panamá» y que cada proyecto es una semilla que puede transformar las comunidades. Ortega Barría invitó a los jóvenes a ver el evento como el inicio de un camino y reafirmó el compromiso de Senacyt de acompañarlos a través de programas como el de Jóvenes Científicos y el de becas. El acto también contó con la participación de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

La feria es de entrada gratuita y está abierta a todo público, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el 24 y 25 de septiembre, y de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. el 26 de septiembre. Se espera que la exhibición motive a otros jóvenes a involucrarse en actividades científicas y a participar en la convocatoria para el Programa de Jóvenes Científicos 2026, que cierra el 16 de octubre de 2025.