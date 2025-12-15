Findasense publica guía para marcas: Algoritmos en redes sociales y la optimización de contenido

Desafiando los algoritmos en redes sociales: claves para la visibilidad y relaciones auténticas

• Según Findasense, la retención de audiencia, la creación de contenido nativo (Social First), el uso de ganchos iniciales y la consistencia de valor son los factores determinantes para el éxito en cualquier plataforma.

(15/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- Findasense, agencia creativa 360 especializada en Brand Experience, ha publicado una guía práctica para que las marcas puedan optimizar su contenido digital y construir relaciones auténticas con sus comunidades, un proceso que implica desafiar los algoritmos en redes sociales. Aunque cada plataforma distribuye y prioriza el contenido de manera particular, la agencia identifica principios universales que guían el éxito en cualquiera de ellas.

Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas, destacó que el objetivo de esta guía es proporcionar un mapa práctico para que las marcas conviertan los datos en decisiones inteligentes y la estrategia en resultados sostenibles.

Principios universales que rigen los algoritmos

La agencia detalla que el primer factor determinante para cualquier algoritmo es la retención de audiencia, la métrica más valiosa que mide el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.

A esto se suman otras variables cruciales:

• Social First: Premia el contenido creado originalmente dentro de la propia plataforma y penaliza las duplicaciones o el reciclaje de piezas.

• Ganchos iniciales: Esenciales en formatos de video, donde los primeros tres segundos resultan decisivos para capturar la atención.

• Consistencia de valor: El algoritmo recompensa la estabilidad en la propuesta de contenido, tono e identidad de la marca.

• Contenidos “revisitables”: Aquellos que se guardan o comparten, ya que reflejan una intención futura de interacción.

• Relevancia contextual y agilidad cultural: Conectar con nichos, momentos o tendencias del entorno amplifica la visibilidad, potenciando la autenticidad y cercanía.

Análisis del funcionamiento por plataformas

La guía de Findasense también desglosa el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales según la plataforma:

TikTok e Instagram

Ambas plataformas buscan maximizar la exposición a través de la retención y la relevancia. En TikTok, el feed “Para ti” prioriza el tiempo de visualización y la interacción, potenciadas por keywords y captions estratégicos. En Instagram, el algoritmo combina relación (feed) y descubrimiento (Reels Explorer). En ambas, la consistencia, la actualidad y la producción de contenido nativo y colaborativo son esenciales.

X (Twitter) y YouTube

La dinámica en estas plataformas está guiada por la interacción y la calidad del contenido. En X, el modelo Real Graph evalúa los tuits según el comportamiento del usuario, premiando la verificación, la conversación y el contenido que genera respuestas o hilos. En YouTube, el algoritmo busca maximizar el tiempo de visualización mediante tasas de clics, retención y señales de preferencia, impulsadas por títulos, descripciones y miniaturas optimizadas. La frecuencia y el uso de recursos audiovisuales son determinantes.

Consejos operativos para la optimización

José Ramón López Grañeda, CEO Global de Findasense, agregó que existen consejos transversales operativos clave en cada fase de la publicación:

• Antes de publicar: Crear contenido original alineado con la identidad, usar ganchos efectivos, diseñar piezas orientadas a interacciones de alta intención e incorporar hashtags y keywords relevantes.

• Durante la publicación: Identificar horarios de mayor actividad de la audiencia, asegurar la ejecución nativa en cada red y reforzar la relevancia contextual mediante SEO y geolocalización.

• Tras publicar: Mantener conversaciones activas, responder a comentarios, analizar métricas clave como el hook rate y el drop-off, y aplicar aprendizajes basados en datos para optimizar futuras estrategias.