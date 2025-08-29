Fingerprinting: El rastreo invisible que desafía tu privacidad digital

Más allá de las cookies: Cómo tu navegador revela quién eres

El fingerprinting recopila datos únicos de tu navegador para rastrear tu actividad sin consentimiento.

ESET explica cómo funciona y qué medidas puedes tomar para protegerte.

¿Crees que borrar cookies te protege? ESET revela cómo el fingerprinting crea una huella digital imposible de eliminar

(29/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.– En un entorno digital cada vez más vigilado, la privacidad en línea enfrenta un nuevo desafío: el fingerprinting. Esta técnica, según advierte ESET, líder global en ciberseguridad, permite identificar a los usuarios sin necesidad de cookies ni permisos explícitos, generando una huella digital única que persiste incluso en modo incógnito.

A diferencia de las cookies, que pueden ser bloqueadas o eliminadas, el fingerprinting se basa en la recopilación de datos técnicos del navegador: resolución de pantalla, idioma, sistema operativo, zona horaria, fuentes instaladas, historial de navegación y extensiones. Esta combinación de elementos crea un identificador exclusivo que puede seguir al usuario de sitio en sitio sin que lo sepa.

David González Cuautle, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, explica: “La probabilidad de que dos dispositivos compartan la misma huella digital es mínima. Esto convierte al fingerprinting en una herramienta poderosa para rastrear sin dejar evidencia”.

Aplicaciones del fingerprinting

• Prevención de fraudes: Detecta comportamientos sospechosos como resoluciones inusuales o navegadores obsoletos, comunes en campañas de ingeniería social.

• Marketing personalizado: Empresas de publicidad digital utilizan esta técnica para segmentar audiencias y optimizar campañas según ubicación, demografía y hábitos de navegación.

• Autenticación web: Organizaciones emplean fingerprinting para validar accesos legítimos y detectar desviaciones en perfiles de navegación, reforzando la seguridad con firewalls y autenticación multifactor.

Técnicas más utilizadas

ESET identifica varias variantes del fingerprinting:

• Behavior tracking: Analiza cómo el usuario escribe, mueve el cursor y navega, generando un perfil único.

• Audio fingerprinting: Examina cómo el dispositivo procesa sonido, revelando detalles del hardware.

• Cross-browser fingerprinting: Rastrea al usuario en múltiples navegadores mediante datos del sistema.

• TLS fingerprinting: Evalúa el protocolo de seguridad TLS para identificar patrones de conexión.

• Canvas fingerprinting: Usa HTML5 para detectar diferencias en la forma en que cada dispositivo renderiza imágenes.

• WebGL fingerprinting: Genera gráficos invisibles para analizar la GPU y controladores del usuario.

• Media device fingerprinting: Identifica dispositivos multimedia conectados, como cámaras o micrófonos.

• Mobile device fingerprinting: Recoge datos de móviles como modelo, sistema operativo, batería y red.

• WebGL fingerprinting: Esta técnica se apoya en la biblioteca gráfica WebGL para generar imágenes tridimensionales invisibles en el navegador. A través de scripts, se analiza cómo cada dispositivo procesa estas instrucciones gráficas, revelando diferencias entre GPU, controladores y sistemas operativos. El resultado: una huella digital única que permite rastrear al usuario sin que lo note.

• Media device fingerprinting: Auriculares, cámaras, tarjetas de audio y otros periféricos conectados a una computadora también pueden ser usados para identificar un equipo. Aunque esta técnica requiere que el usuario otorgue permisos explícitos, como ocurre en videollamadas, una vez concedido el acceso se genera un hash exclusivo que permite reconocer el dispositivo.

• Mobile device fingerprinting: Los teléfonos inteligentes, por su uso masivo y constante conexión, son una fuente rica de datos. Navegadores móviles recopilan información como modelo del dispositivo, versión del sistema operativo, resolución de pantalla, estado de la batería y configuración de red. Esta combinación permite crear un perfil único, incluso si se navega en modo privado.

¿Es posible protegerse?

Aunque estas huellas digitales no pueden eliminarse por completo, ESET recomienda varias estrategias para limitar su impacto:

• VPN: Utilizar una red privada virtual cifra la conexión y oculta la IP real del usuario, dificultando el rastreo.

• Bloqueadores de anuncios y rastreadores: Extensiones como uBlock Origin o Privacy Badger impiden que terceros accedan a datos del navegador.

• Desactivar JavaScript: Herramientas como NoScript permiten controlar qué scripts se ejecutan, reduciendo la exposición.

• Gestión de permisos: Los desarrolladores deben ofrecer opciones claras para aceptar o rechazar el acceso a datos personales, respetando la decisión del usuario.

• Verificación de unicidad: Plataformas como Am I Unique? permiten comprobar si el navegador tiene una huella digital única en el mundo.

David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica, concluye: “La privacidad absoluta es una ilusión, pero con conciencia y buenas prácticas podemos recuperar el control sobre nuestra información. Navegar con responsabilidad es el primer paso hacia una experiencia digital más segura”.