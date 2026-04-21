Expertos de la OEA analizan desafíos y conectividad en foro de telecomunicaciones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos coordina un encuentro hemisférico para abordar la ciberseguridad, la banda ancha y el desarrollo de tecnologías emergentes en la región.
Panamá es sede de foro regional sobre el futuro de las telecomunicaciones
• Representantes de gobiernos y organismos internacionales se reúnen en Panamá para la 48ª reunión del CCP.I, enfocada en la armonización de políticas digitales y estándares técnicos.
(21/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la participación de más de 200 delegados en modalidad presencial y virtual, se inauguró este lunes la 48ª reunión del Comité Consultivo Permanente I (CCP.I): Telecomunicaciones. Este encuentro internacional congrega a representantes de gobiernos, empresas del sector privado y organismos especializados bajo la estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de avanzar en la coordinación de estándares y políticas públicas para el desarrollo tecnológico del hemisferio.
Fortalecimiento del sector y cooperación regional
La sesión inaugural subrayó la urgencia de articular esfuerzos entre las naciones para enfrentar los retos de la conectividad y la innovación tecnológica. Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), destacó que la realización de este evento en el país reafirma el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de las telecomunicaciones como un motor esencial para la competencia, la calidad de los servicios y la atracción de inversiones.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, actuando en representación del Gobierno Nacional, enfatizó que Panamá valora los espacios multilaterales que facilitan el intercambio de visiones y la promoción de soluciones conjuntas ante los desafíos de la transformación digital de las economías.
Agenda técnica y temas estratégicos
El foro, coordinado localmente por la ASEP en su rol de contraparte técnica ante la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), se extenderá hasta el 24 de abril. La agenda de trabajo contempla el análisis profundo de temas críticos para la región, tales como:
• Expansión y acceso a la banda ancha.
• Gestión eficiente del espectro radioeléctrico.
• Ciberseguridad y protección de datos.
• Sostenibilidad de las redes de comunicación.
• Evolución de tecnologías emergentes y sistemas satelitales de nueva generación.
Impacto en el ecosistema digital
El Comité Consultivo Permanente I desempeña una función determinante en la construcción de consensos técnicos destinados a armonizar los marcos regulatorios nacionales. Durante el desarrollo de la reunión, se prevé la adopción de recomendaciones que faciliten la interoperabilidad entre los países del continente, con el propósito de consolidar un ecosistema digital inclusivo que contribuya al progreso económico y social de la región mediante el impulso constante a la conectividad.
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