Expertos de la OEA analizan desafíos y conectividad en foro de telecomunicaciones

• Expansión y acceso a la banda ancha.

• Gestión eficiente del espectro radioeléctrico.

• Ciberseguridad y protección de datos.

• Sostenibilidad de las redes de comunicación.

• Evolución de tecnologías emergentes y sistemas satelitales de nueva generación.

Impacto en el ecosistema digital

El Comité Consultivo Permanente I desempeña una función determinante en la construcción de consensos técnicos destinados a armonizar los marcos regulatorios nacionales. Durante el desarrollo de la reunión, se prevé la adopción de recomendaciones que faciliten la interoperabilidad entre los países del continente, con el propósito de consolidar un ecosistema digital inclusivo que contribuya al progreso económico y social de la región mediante el impulso constante a la conectividad.

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