Fortinet advierte sobre brechas en la nube y credenciales robadas en su Informe 2025

Informe de Panorama de Amenazas 2025 revela auge de ciberataques impulsados por IA

Fortinet advierte que los ataques potenciados por IA y técnicas de sigilo exigen defensas más rápidas y especializadas.

El informe destaca cómo la economía del cibercrimen se transforma con IA, reconocimiento y abuso de identidad en la nube.

(18/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Sunnyvale, California, EE.UU.- Fortinet ha publicado su esperado Informe de Panorama de Amenazas 2025, revelando una aceleración sin precedentes en la actividad cibercriminal. Los datos son contundentes: un incremento del 500% en credenciales robadas y más de 97 mil millones de intentos de explotación evidencian que las defensas tradicionales ya no son suficientes.

El informe destaca cómo la inteligencia artificial está impulsando ataques altamente dirigidos, capaces de explotar vulnerabilidades en cuestión de días. Las técnicas de sigilo empleadas por los atacantes permiten mantenerse ocultos dentro de las redes, mientras que el abuso de identidad en entornos de nube genera brechas críticas.

Entre los hallazgos más relevantes se incluyen:

• Escaneos automatizados a gran escala

• Acceso facilitado por credenciales comprometidas

• Explotaciones lanzadas en lapsos mínimos

• Brechas en la nube por manipulación de identidades

• Especialización criminal basada en IA y reconocimiento

Fortinet advierte que la economía del cibercrimen se ha transformado, y que un enfoque reactivo ya no basta. Las organizaciones deben adoptar estrategias proactivas, integrando inteligencia artificial, automatización y análisis predictivo para mantenerse un paso adelante.

El informe completo está disponible para descarga directa, ofreciendo a empresas y profesionales de seguridad una visión integral de los desafíos que marcarán el entorno digital en 2025.

Leer Informe 2025 de Fortinet.