Fortinet: la IA es fundamental para cerrar la brecha de habilidades en ciberseguridad en América Latina

Reporte de Fortinet 2025: la brecha de habilidades en ciberseguridad impulsa mayores riesgos en Latinoamérica

• El 63% de los encuestados en América Latina y el Caribe indicó que la brecha de habilidades en ciberseguridad es la principal causa de las intrusiones cibernéticas en sus organizaciones.

(17/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Fortinet, líder global en ciberseguridad, ha publicado su Reporte Global sobre Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2025, el cual destaca que la brecha de habilidades en ciberseguridad es un factor determinante en el aumento de riesgos y costos financieros para las organizaciones en América Latina y el Caribe (ALC). El informe subraya la necesidad urgente de invertir en talento cualificado, un déficit que se estima supera los 329,000 profesionales en la región.

Carl Windsor, CISO de Fortinet, afirmó que no cerrar esta brecha implica que las organizaciones seguirán enfrentando tasas de vulneraciones y costos cada vez mayores. «Los resultados señalan un punto de inflexión. Sin medidas contundentes para desarrollar y retener expertos en ciberseguridad, los riesgos y los costos seguirán aumentando para nuestra sociedad», aseveró.

El impacto de la escasez de expertos en la seguridad regional

La brecha de ciber habilidades se asocia directamente con riesgos de seguridad y financieros crecientes, en un contexto donde el volumen de ciberataques sigue en aumento. El reporte reveló que el 86% de las organizaciones de ALC experimentaron al menos una intrusión cibernética en 2024, con un 20% reportando cinco o más incidentes.

Entre las principales conclusiones sobre el impacto de la falta de competencias, el informe destaca:

• Causa de vulneraciones: Más del 60% (63%) de los encuestados regionales identificó la falta de habilidades y capacitación como una de las principales causas de las intrusiones en sus organizaciones.

• Consecuencias financieras: El 35% de los encuestados en organizaciones latinoamericanas reportó que los incidentes cibernéticos generaron costos superiores a $1 millón en 2024, una cifra en línea con los hallazgos del año anterior.

La Inteligencia Artificial: solución potencial con desafío de talento

La Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una herramienta crucial para aliviar la presión sobre los equipos de seguridad. Sin embargo, el informe sugiere que las organizaciones no están preparadas para aprovechar su potencial de forma segura debido a la falta de experiencia.

• Adopción de IA: Un 98% de las organizaciones encuestadas en ALC ya utilizan o planean implementar soluciones de ciberseguridad basadas en IA, siendo la detección y prevención de amenazas las áreas de mayor interés.

• Alivio en el personal: El 83% de los profesionales de ciberseguridad en la región confía en que la IA eficientizará sus funciones en lugar de reemplazarlas, ofreciendo alivio ante la escasez de personal.

• El desafío de la experiencia: A pesar de que el 78% afirma que la IA aumenta la eficacia de sus equipos de TI y seguridad, el 54% de los responsables de TI en América Latina señala que la falta de personal con suficiente experiencia en IA es el mayor obstáculo para una implementación exitosa.

Priorización directiva y el rol de las certificaciones

En cuanto a la visión empresarial, el reporte indica que la ciberseguridad es una prioridad creciente en las juntas directivas, con un 83% de las juntas directivas latinoamericanas priorizando este tema en 2024. No obstante, menos de la mitad (45%) de los encuestados señaló que sus juntas directivas comprenden plenamente los riesgos que plantea el uso de la IA.

Para abordar la persistente brecha de habilidades en ciberseguridad, las certificaciones siguen siendo altamente valoradas: el 92% de los responsables de TI en ALC prefiere contratar candidatos con certificaciones. No obstante, el apoyo organizacional a la financiación de estas ha disminuido, pasando de un 94% en 2023 a solo un 82% en 2025.

Fortinet, a través de su Training Institute, busca mitigar este desafío invirtiendo en formación y certificación. La compañía reafirma su compromiso de capacitar a 1 millón de personas en ciberseguridad a nivel mundial para finales de 2026, facilitando así la creación y retención del conocimiento especializado que la región necesita para su resiliencia digital.