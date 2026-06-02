Fortinet analiza el impacto de la inteligencia artificial y la brecha de habilidades en ciberseguridad

En un contexto de alto riesgo, la encuesta global reveló que las consecuencias de la falta de personal especializado son cada vez más severas para las corporaciones:

• El 52% afirma que las brechas les cuestan más de $1 millón de dólares, una cifra superior al 38% registrado en 2021.

• Los incidentes tienen el mayor costo en América del Norte, con un promedio de $2 millones de dólares por evento.

Por tercer año consecutivo, los líderes de tecnología citan la falta de competencias como una de las principales causas de las brechas de seguridad, acumulando el 56% de las respuestas. El 51% afirma que necesitan personal con nivel sénior sobre todas las demás categorías; sin embargo, el 49% tiene dificultades para obtener la aprobación para contratar más personal en ciberseguridad. Esta resistencia corporativa se presenta a pesar de que el 50% de los encuestados afirma que los ejecutivos e incluso los miembros de la junta directiva han enfrentado sanciones después de un ciberataque, lo que subraya el riesgo directo para la gobernanza de las empresas.

A pesar de las brechas en la inversión, el presupuesto destinado a las acreditaciones técnicas aumenta año tras año:

Por otro lado, la adopción de herramientas de ciberseguridad impulsadas por IA es generalizada, ya que el 91% de los encuestados están utilizando o experimentando con soluciones que integran esta tecnología. El escepticismo o la incertidumbre sobre la IA disminuyó del 43% en el informe del año pasado al 38% en la presente edición. El 84% afirma que las herramientas mejoradas por IA están ayudando a los equipos de tecnología a ser más efectivos y eficientes, un factor crítico considerando que los defensores cibernéticos y los ciberdelincuentes ahora están equipados con la misma tecnología. De hecho, el 44% de los encuestados cita la defensa contra ataques impulsados por IA como una preocupación principal.

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