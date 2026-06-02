Fortinet analiza el impacto de la inteligencia artificial y la brecha de habilidades en ciberseguridad

El nuevo Reporte Global de Fortinet señala que el 86% de las organizaciones sufrió brechas de seguridad en el último año debido a la falta de personal especializado y a la resistencia corporativa para aprobar nuevas contrataciones.
El estancamiento en la contratación agrava la brecha de habilidades en ciberseguridad según Fortinet
• El análisis de la firma tecnológica destaca cómo la adopción masiva de la inteligencia artificial por parte de los empleados introduce nuevos riesgos que las juntas directivas aún no logran comprender en su totalidad.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fortinet, líder global en ciberseguridad que impulsa la convergencia de redes y seguridad, publicó el Reporte Global sobre la Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2026, revelando los desafíos emergentes y persistentes que enfrentan las organizaciones al lidiar con la escasez continua de habilidades en ciberseguridad y un panorama de amenazas en constante evolución. Los hallazgos clave de la encuesta global reflejan que la falta de preparación técnica, derivada en parte de la inversión insuficiente en talento, sigue siendo una de las principales causas de incidentes informáticos devastadores.
El reporte señala que, aunque los ciberdefensores están aprovechando eficazmente las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, es necesario mejorar y reforzar la capacitación para aprovechar plenamente los beneficios de estas tecnologías avanzadas. Asimismo, se evidencia que, a pesar de las brechas en la inversión, se están realizando esfuerzos intencionales para atraer y retener talento de alto nivel en las áreas de protección digital.
Al respecto, el CISO en Fortinet, Carl Windsor, destacó en tercera persona que la ciberseguridad no es simplemente un problema técnico, sino un riesgo estratégico para el negocio. El ejecutivo sugirió que, aunque las juntas directivas generalmente reconocen la importancia de la seguridad, se necesita más inversión para abordar problemas clave como los riesgos de la aceleración en IA y la continua escasez de competencias técnicas. Para Windsor, abordar estos problemas es fundamental para la resiliencia del negocio ante un panorama de amenazas cada vez más complejo.
Impacto financiero y estancamiento en contratación
En un contexto de alto riesgo, la encuesta global reveló que las consecuencias de la falta de personal especializado son cada vez más severas para las corporaciones:
• El 52% afirma que las brechas les cuestan más de $1 millón de dólares, una cifra superior al 38% registrado en 2021.
• Los incidentes tienen el mayor costo en América del Norte, con un promedio de $2 millones de dólares por evento.
Por tercer año consecutivo, los líderes de tecnología citan la falta de competencias como una de las principales causas de las brechas de seguridad, acumulando el 56% de las respuestas. El 51% afirma que necesitan personal con nivel sénior sobre todas las demás categorías; sin embargo, el 49% tiene dificultades para obtener la aprobación para contratar más personal en ciberseguridad. Esta resistencia corporativa se presenta a pesar de que el 50% de los encuestados afirma que los ejecutivos e incluso los miembros de la junta directiva han enfrentado sanciones después de un ciberataque, lo que subraya el riesgo directo para la gobernanza de las empresas.
Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial
La implementación de la inteligencia artificial en entornos corporativos genera riesgos adicionales debido a que el uso de esta herramienta por parte de los empleados supone un peligro que las personas no comprenden del todo. Solo la mitad de los líderes de TI cree que los miembros de su junta directiva están plenamente informados sobre los posibles riesgos del uso de la IA. Asimismo, se proyecta la aparición de una nueva brecha de habilidades, ya que el 63% espera una mayor necesidad de roles de supervisión y gobernanza de IA en los equipos de ciberseguridad en los próximos tres tres años.
A pesar de las brechas en la inversión, el presupuesto destinado a las acreditaciones técnicas aumenta año tras año:
• El 92% revela que pagaría por que un empleado se certifique, frente al 73% de los encuestados en el reporte de 2025.
• El 92% utiliza prácticas, aprendizajes, asociaciones y programas para obtener talento de grupos subrepresentados.
• El 71% reporta objetivos formales de contratación para grupos de talento subutilizados.
Por otro lado, la adopción de herramientas de ciberseguridad impulsadas por IA es generalizada, ya que el 91% de los encuestados están utilizando o experimentando con soluciones que integran esta tecnología. El escepticismo o la incertidumbre sobre la IA disminuyó del 43% en el informe del año pasado al 38% en la presente edición. El 84% afirma que las herramientas mejoradas por IA están ayudando a los equipos de tecnología a ser más efectivos y eficientes, un factor crítico considerando que los defensores cibernéticos y los ciberdelincuentes ahora están equipados con la misma tecnología. De hecho, el 44% de los encuestados cita la defensa contra ataques impulsados por IA como una preocupación principal.
Estrategias para superar la escasez de talento
La IA está ampliando la brecha de cualificaciones en el sector, pero se mantienen múltiples esfuerzos para superarla. El 60% de los participantes afirma que su principal desafío en reclutamiento es encontrar talento en ciberseguridad con experiencia específica en IA. Por ello, el 92% tiene probabilidades de invertir en capacitación o certificaciones relacionadas con la IA en los próximos 12 meses.
Las organizaciones afirman que necesitan personal con nuevas competencias para apoyar la adopción tecnológica, incluyendo desarrollo de modelos de IA (55%), supervisión de herramientas de IA (54%) y automatización de la seguridad (52%). El 59% de las organizaciones están desarrollando programas internos de formación o reciclaje, mientras que el 52% está adquiriendo programas de formación o reciclaje de proveedores del sector.
La resiliencia empresarial requiere inversión para cerrar la brecha en las organizaciones mediante un enfoque en capas que combine personas, procesos y tecnología. Esto exige un trabajo coordinado basado en tres pilares clave: la concientización y la educación, la ampliación del acceso a la formación y la certificación específicas, y la implementación de tecnologías de seguridad avanzadas.
Para ayudar a las organizaciones a abordar estos desafíos, el Instituto de Formación Fortinet ofrece programas diseñados para hacer que la formación en ciberseguridad y las nuevas oportunidades profesionales estén disponibles para todos, incluyendo un servicio de Formación en Concientización sobre Seguridad. Como parte de este compromiso para abordar el desafío global, la firma tecnológica se encuentra en camino de formar a 1 millón de personas en ciberseguridad en todo el mundo durante este año, una promesa que comenzó en el año 2022.
La encuesta del Reporte Global sobre la Brecha de Habilidades en Ciberseguridad 2026 se llevó a cabo entre más de 1.850 responsables de la toma de decisiones de TI y ciberseguridad de 29 países y ubicaciones diferentes. Los encuestados provienen de una variedad de sectores industriales, destacando la tecnología (22%), la fabricación (16%) y los servicios financieros (11%) como los tres principales segmentos de negocios participantes.
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