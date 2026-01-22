Fortinet revela brecha de complejidad en la seguridad de la nube para 2026

Fortinet destaca la urgencia de ecosistemas unificados ante amenazas de IA en la nube

• El nuevo estudio de Fortinet revela que el 88% de las empresas operan en entornos híbridos, enfrentando una crisis de visibilidad y una alarmante escasez de personal calificado.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Fortinet, líder global en soluciones de ciberseguridad, presentó hoy su «Reporte del Estado de Seguridad en la Nube 2026», un exhaustivo análisis que identifica una creciente «brecha de complejidad» en las infraestructuras digitales modernas. Basado en una encuesta a más de 1,160 líderes del sector, el informe de Fortinet destaca que el 88% de las organizaciones operan actualmente en entornos híbridos o multinube, una tendencia al alza que complica la visibilidad y la detección de amenazas en tiempo real.

Factores críticos en la seguridad de la nube

El análisis de Fortinet señala tres factores determinantes que están erosionando la resiliencia de las empresas:

• Defensas fragmentadas: El 70% de las organizaciones lucha contra la proliferación de herramientas desconectadas que limitan la visibilidad integral y obligan a los equipos a realizar correlaciones manuales de alertas.

• Equipos rebasados: Existe una escasez activa de profesionales calificados reportada por el 74% de los encuestados, lo que deriva en respuestas lentas y omisiones de señales críticas de ataque.

• Velocidad de las amenazas: Los actores maliciosos utilizan la automatización y la inteligencia artificial (IA) para identificar vulnerabilidades más rápido de lo que los humanos pueden reaccionar. De hecho, más del 80% de los expertos admite no tener plena confianza en su capacidad para responder a amenazas en tiempo real.

Hacia la unificación estratégica

Vincent Hwang, vicepresidente de Seguridad en la Nube de Fortinet, enfatizó que la adopción de la IA está cambiando radicalmente la gestión de la nube, ampliando la superficie de ataque a una velocidad sin precedentes. El reporte muestra que el 81% de las empresas confía en dos o más proveedores para cargas de trabajo críticas, lo que aumenta la fricción operativa.

Ante este panorama, las organizaciones están reevaluando sus estrategias. El estudio de Fortinet revela que el 64% de los líderes de ciberseguridad, si pudieran diseñar su estrategia desde cero, optarían por una plataforma de un solo proveedor que unifique la seguridad de la red, la nube y las aplicaciones. Esta consolidación no solo reduce la complejidad operativa, sino que acelera la detección y respuesta proactiva ante la exposición a amenazas en un futuro impulsado por la IA.

Descargue el reporte completo aquí.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: