Fortinet garantiza la ciberseguridad en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

• Plataforma Fortinet Security Fabric: Integración de ciberseguridad y redes gestionada desde la nube.

• Red SD-WAN segura: Interconexión de las 21 sedes con optimización de tráfico y seguridad perimetral.

• Conectividad de última generación: Infraestructura de switching y Wi-Fi para estadios, villas olímpicas y zonas de prensa.

• Gestión centralizada: Uso de herramientas como FortiManager y FortiAnalyzer Cloud para visibilidad y respuesta ágil ante incidentes.

• Flexibilidad operativa: Implementación del modelo FortiFlex para adaptar el licenciamiento y la escalabilidad a la duración del evento.