Fortinet garantiza la ciberseguridad en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La multinacional Fortinet implementará soluciones de redes seguras y protección de datos para atletas, prensa y asistentes durante la cita deportiva regional en Panamá.
Empresa Fortinet proveerá redes seguras y conectividad en los Juegos Suramericanos de la Juventud
• Mediante la plataforma Security Fabric, Fortinet respaldará la infraestructura digital y los sistemas críticos de las 21 sedes que albergan las 23 disciplinas de la competencia.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa Fortinet, líder global en la convergencia de redes y seguridad, anunció su designación como socio tecnológico oficial para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En este rol, la compañía es la encargada de respaldar la ciberseguridad y proveer infraestructura de redes seguras para las 21 sedes donde se desarrolla uno de los eventos deportivos más destacados de la región, el cual reúne a más de 2.000 atletas de 15 países.
Protección digital en un entorno de alta exigencia
La plataforma tecnológica desplegada por Fortinet permite asegurar la conexión simultánea de miles de usuarios, incluyendo deportistas, jueces, organizadores, medios de comunicación y público en general. El objetivo principal es garantizar que los sistemas críticos operen bajo estándares internacionales de seguridad, protegiéndolos contra amenazas cibernéticas mientras se mantiene una alta eficiencia operativa y desempeño en las 23 disciplinas deportivas en competencia.
Raúl Sánchez Contreras, director de Tecnología y MOC del Comité Organizador, señaló que era fundamental contar con un aliado capaz de adaptarse a las exigencias de un evento de gran escala con tiempos de implementación reducidos. Según Sánchez Contreras, la arquitectura integral de punta a punta facilitada por Fortinet permite un monitoreo centralizado en tiempo real, asegurando una operación alineada con los requerimientos de los Juegos.
Detalles de la implementación tecnológica
El proyecto integral ejecutado por Fortinet incluye diversos pilares técnicos diseñados para la alta disponibilidad:
• Plataforma Fortinet Security Fabric: Integración de ciberseguridad y redes gestionada desde la nube.
• Red SD-WAN segura: Interconexión de las 21 sedes con optimización de tráfico y seguridad perimetral.
• Conectividad de última generación: Infraestructura de switching y Wi-Fi para estadios, villas olímpicas y zonas de prensa.
• Gestión centralizada: Uso de herramientas como FortiManager y FortiAnalyzer Cloud para visibilidad y respuesta ágil ante incidentes.
• Flexibilidad operativa: Implementación del modelo FortiFlex para adaptar el licenciamiento y la escalabilidad a la duración del evento.
Compromiso con la innovación regional
La Country Manager de Fortinet Panamá, Carolina Velasco, expresó el orgullo del equipo por proteger la conectividad de los participantes y asegurar la transmisión íntegra de registros y resultados. Bajo la premisa de respaldar la protección digital para todos, la ejecutiva destacó que esta colaboración lleva la innovación tecnológica al corazón de la competencia regional.
Con esta infraestructura, el equipo de TI de los Juegos dispone de un panel consolidado que reduce la complejidad de las herramientas de seguridad aisladas, aumentando la visibilidad y disminuyendo los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad en la superficie de la red.
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