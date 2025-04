Fraudes digitales en Semana Santa: Cómo proteger tus datos y disfrutar tus vacaciones

Semana Santa bajo amenaza: Fraudes digitales que podrían arruinar tus vacaciones

(9/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un reciente informe de Kaspersky revela un preocupante incremento en los fraudes digitales durante la temporada de Semana Santa, poniendo en riesgo la información personal y financiera de millones de viajeros. En esta época, los ciberdelincuentes aprovechan el aumento en la demanda de plataformas de reservas de vuelos y hospedajes, perfeccionando sus tácticas de phishing y creando sitios web fraudulentos que simulan ser servicios legítimos.

Semana Santa es una de las temporadas más esperadas del año, ideal para compartir en familia y explorar nuevos destinos. Sin embargo, mientras millones planifican sus vacaciones, los estafadores despliegan estrategias más sofisticadas, utilizando páginas falsas de aerolíneas y hoteles para obtener información sensible de los usuarios. Según datos de Kaspersky, aún un 16% de los latinoamericanos no sabe identificar una página web falsa, y un 9% no verifica si la URL es segura al realizar compras en línea.

Modalidades de estafa y consejos para evitar ser víctima

Entre las tácticas empleadas destacan los formularios fraudulentos que solicitan información detallada del usuario, como propósitos de viaje y datos bancarios. Algunos sitios muestran alertas de escasez de habitaciones para presionar a las víctimas, mientras que otros prometen promociones y boletos gratuitos que terminan siendo falsos. Además, agencias de viaje y empleados corporativos no están exentos de ser objetivos.

Fabio Assolini, director del equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, señala la importancia de adoptar medidas de seguridad: “Es fundamental que los viajeros sean conscientes de estos riesgos. Contar con soluciones de ciberseguridad y verificar la legitimidad de las páginas web antes de ingresar datos personales es crucial para evitar caer en estas trampas”.

Para evitar estos fraudes y que las vacaciones de Semana Santa sean solo una temporada festiva, los expertos de Kaspersky recomiendan:

● Verificar siempre la URL del sitio web antes de ingresar información personal o financiera. Es clave asegurarse de que la dirección sea legítima y revisar si contiene errores ortográficos o caracteres sospechosos.

● No hacer clic en enlaces sospechosos enviados por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Los delincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social para hacer que sus correos parezcan legítimos.

● Utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas de crédito con protección contra fraudes, y evitar transferencias directas a cuentas bancarias desconocidas o sin respaldo de una plataforma confiable.

● Implementar autenticación en dos pasos en las cuentas utilizadas para realizar reservas y compras en línea. Esto añade una capa extra de protección contra accesos no autorizados.

● Instalar soluciones de ciberseguridad avanzadas y confiables, como Kaspersky Premium, que cuentan con herramientas de detección en tiempo real para identificar y bloquear páginas fraudulentas, así como protección contra ataques de phishing y robo de credenciales.

