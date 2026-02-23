GLOADSO impulsa el uso de tecnología para fortalecer la Auditoría Interna en Panamá

El futuro de la Auditoría Interna se enfoca en la reducción de riesgos digitales

• Julio Jolly Moore, Socio Director de GLOADSO, planteó la necesidad de un cambio cultural en la profesión hacia una actitud proactiva frente a las amenazas de la era digital.

(23/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El futuro de la Auditoría Interna en las organizaciones e instituciones debe encaminarse hacia la adopción de la tecnología como una herramienta estratégica para mitigar los riesgos en la era digital. Amenazas como la pérdida de información sensible y los crecientes intentos de cibercrimen exigen que los profesionales del área integren soluciones innovadoras para garantizar la seguridad corporativa.

Auditoría basada en riesgos dinámicos

Durante el Congreso 2026 del Instituto de Auditores Internos de Panamá (CONAI), Julio Jolly Moore, Socio Director de Global Advisory Solutions (GLOADSO), presentó la conferencia “Auditoría basada en riesgos dinámicos”. En su intervención, el experto explicó que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sumadas al uso de la Inteligencia Artificial (IA), ofrecen posibilidades inéditas para gestionar peligros en menor tiempo, aunque requieren de un cambio cultural profundo en el ejercicio profesional.

Según Jolly Moore, es una realidad que los riesgos actuales emanan directamente de la tecnología, especialmente en campos como la ciberseguridad. Por ello, instó a los auditores a identificar y evaluar estas amenazas en todas las fases de sus procesos, adaptándose con agilidad a la digitalización constante de las operaciones de trabajo.

Nuevas amenazas y técnicas de cibercrimen

La necesidad de esta evolución técnica se sustenta en el avance de herramientas utilizadas por cibercriminales. De acuerdo con informes especializados, el uso de IA para generar estafas de audio y video mediante «deepfakes» representa un desafío mayor. Estas técnicas permiten imitar voces e imágenes de usuarios para el robo de identidad, fraude bancario y la elusión de controles de seguridad de verificación facial.

Ante este panorama, el CONAI 2026, organizado por el Instituto de Auditores Internos de Panamá —filial de The Institute of Internal Auditors Global—, reafirmó su posición como autoridad profesional en el país, promoviendo estrategias que permitan a la Auditoría Interna ser un pilar de resiliencia ante el uso delictivo de elementos sintéticos y aplicaciones fraudulentas en redes sociales.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: