GAMERGY Panamá 2025 impulsa la era dorada de los esports y la innovación digital en el istmo

Festival GAMERGY Panamá consolida al país como epicentro del gaming en Centroamérica

• El evento, organizado por GGTech Entertainment y Magic Dreams, se estableció como un puente estratégico del gaming, reuniendo a miles de aficionados, profesionales y creadores de contenido.

(04/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La capital panameña se convirtió en el epicentro del entretenimiento digital y los esports. La activación de GAMERGY Panamá 2025, celebrada en el Centro de Convenciones Amador Figali, culminó con un balance altamente positivo, confirmando su posición como un evento clave para el crecimiento de la cultura gamer y la tecnología en el país.

El evento, organizado por GGTech Entertainment y Magic Dreams, se consolidó como la prueba más contundente del imparable crecimiento de la cultura gamer en Panamá, atrayendo a miles de aficionados, familias, creadores de contenido y profesionales del sector en dos jornadas intensas de actividad e innovación.

Panamá como Semillero Global y Plataforma de Competencia de Élite

El festival elevó la visibilidad de Panamá al acoger la crucial Central America West de Street Fighter, un torneo clasificatorio para la prestigiosa Capcom Cup. El ganador fue Annel Reyes, conocido como ARMA X, quien obtuvo un pase directo a la gran final en Tokio, donde se disputará un premio de un millón de dólares. Esta competencia de alto nivel consolidó a la región como un importante semillero de talentos de esports.

Por primera vez, CONCACAF Kick Off estuvo presente en GAMERGY Panamá con una transmisión en vivo, destacando el vínculo creciente entre los esports y los deportes tradicionales y la importancia del evento como punto de encuentro de ambas culturas.

Inmersión, Comunidad y Activaciones de Marca

GAMERGY Panamá trascendió las pantallas gracias a la participación de patrocinadores clave. JBL revolucionó las zonas de entretenimiento y la transmisión en vivo con dinámicas constantes y obsequios de tecnología de audio. Por su parte, Heineken ofreció una experiencia de realidad y velocidad con mega simuladores de carreras de alta calidad (sim racing).

En cuanto a la comunidad, se realizaron más de diez torneos abiertos con premios de hasta $500, permitiendo la participación masiva en el Open de Fortnite y títulos icónicos como Super Smash Bros Ultimate, EA FC 26, VALORANT y League of Legends, demostrando la amplitud y el fervor de la base gamer local.

El festival también se transformó en un centro de conexión vital entre la audiencia y sus ídolos. El evento contó con la presencia de streamers, influencers y talentos de esports de reconocimiento continental, como @abriguerra, @dannanca.gt y @eldavidgodoy, quienes realizaron encuentros con la comunidad panameña.

Creatividad y Desarrollo de la Industria

El Concurso de Cosplay, que contó con un panel de jueces expertos como el renombrado Nrike, fue un despliegue de arte e ingeniería, celebrando la creatividad inspirada en la cultura digital con categorías para niños y adultos y premiaciones variadas.

Juan Diego García Squetino, CEO de GGTech Entertainment Américas, declaró que GAMERGY Panamá 2025 ha sido un catalizador extraordinario y la prueba más clara del inmenso potencial de crecimiento que tiene la industria del gaming y los esports en el país. El festival, según García Squetino, «ha marcado el inicio de innumerables oportunidades futuras para el desarrollo económico, tecnológico y cultural de Panamá». Además, agregó que «Panamá ha demostrado ser el anfitrión ideal y un puerto de entrada crucial para el entretenimiento digital en Iberoamérica».