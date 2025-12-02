De SEO a GEO: cómo lograr que la IA cite tu marca en la era del Generative Engine Optimization

Generative Engine Optimization : la estrategia para que ChatGPT y Gemini reconozcan y citen contenido confiable

• La batalla por la atención se mueve de Google a modelos como ChatGPT y Gemini, haciendo que el contenido answer-ready y la credibilidad (E-E-A-T) sean más importantes que las palabras clave.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- La visibilidad digital ha evolucionado: el desafío actual para las marcas ya no es solo aparecer en los motores de búsqueda tradicionales, sino lograr ser citadas directamente por ellos. Con la consolidación de modelos de respuesta generativa como ChatGPT, Gemini y Perplexity, que sintetizan información en lugar de listar enlaces, ha surgido una nueva disciplina denominada Generative Engine Optimization (GEO). Esta estrategia busca que la inteligencia artificial (IA) reconozca, comprenda y cite contenido que considere confiable.

El Fin del SEO Tradicional

Durante dos décadas, el SEO (Search Engine Optimization) fue la guía dominante. Sin embargo, los análisis recientes sugieren un cambio inminente. Un estudio de Semrush (2025) advierte que el tráfico proveniente de motores de IA podría superar al de búsquedas tradicionales antes de 2028. Además, The Outpost AI (2025) estima que el tráfico derivado de motores generativos ya representa más del 5% de las búsquedas de escritorio.

Esta tendencia indica que la competencia por la atención se ha trasladado al criterio de los modelos de IA. «Hoy, las inteligencias artificiales no buscan palabras, buscan consistencia. Las marcas que mantienen una narrativa clara -en su web, en sus notas, en su reputación- son las que logran convertirse en fuentes confiables”, explica Steffy Hochstein, Social Media & Performance Director en another, una agencia de comunicación estratégica con presencia en Latinoamérica.

Optimización para la Comprensión y la Autoridad

Optimizar para GEO significa optimizar para la comprensión y la credibilidad. Las IAs no rastrean palabras clave, sino patrones de coherencia, estructura y, sobre todo, credibilidad.

El nuevo estándar es el contenido answer-ready (listo para responder preguntas), que es claro, conciso y conversacional. Títulos en formato de pregunta, párrafos breves, tablas, FAQs y el uso de datos estructurados ayudan a los motores generativos a sintetizar la información. Un reporte de 3Thinkrs (2025) confirma que los textos con estructura de encabezados jerárquicos y actualización mensual pueden aumentar hasta un 20% su visibilidad en Bing y ChatGPT.

La autoridad vuelve a ser un factor clave. El modelo E-E-A-T (Experiencia, Expertise, Autoridad, Confianza) de Google se convierte en la brújula para el contenido que la IA citará. Las marcas deben demostrar experiencia real, firmar sus contenidos y transparentar sus fuentes para construir la credibilidad necesaria.

La directiva de another agrega que «la autoridad digital ya no se gana con volumen, sino con verdad. Las IAs confían en marcas que se expresan con propósito, que documentan, que demuestran experiencia y no solo la declaran”.

Cómo Adoptar la Cultura GEO

Para que las marcas logren ser citadas por la IA, deben adoptar una mentalidad de consultoras en su propia industria:

• Crear contenido original y documentado con autoría visible.

• Publicar investigaciones y opiniones de expertos con datos verificables.

• Mantener una presencia omnicanal y coherente, ya que la IA rastrea patrones.

• Construir una reputación digital activa con menciones en medios y reseñas.

• Actualizar y estructurar constantemente la información, priorizando la frescura.

La era Generative Engine Optimization no es solo una técnica, sino una cultura de comunicación basada en coherencia, evidencia y empatía. Entender cómo piensan las máquinas, sin olvidar la sensibilidad humana, será crucial para que las empresas mantengan su relevancia y confiabilidad en la nueva frontera digital.

