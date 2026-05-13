Implementación de Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM) mitiga riesgos de datos oscuros

Ante la proliferación de datos oscuros en entornos multinube, la automatización del descubrimiento y clasificación de información se vuelve esencial para la privacidad.
Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM) es clave frente a la expansión de nubes híbridas
• La falta de visibilidad sobre la información sensible en nubes y aplicaciones impulsa la adopción de tecnología DSPM para blindar los activos digitales corporativos.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM) surge como la respuesta tecnológica ante la proliferación de los denominados «datos oscuros«, información que escapa al control de las políticas de seguridad en las organizaciones. En el actual proceso de transformación digital, las empresas han migrado masivamente hacia plataformas híbridas y multinube, una tendencia que alcanzaría al 90% de las compañías para el año 2027, según proyecciones de Gartner. No obstante, esta expansión genera duplicidad de información en diversos entornos que dificulta la gestión de la privacidad.
El obstáculo de la visibilidad en el cumplimiento normativo
Luis González Arismendi, gerente de Desarrollo de Negocios de Nubatech, sostiene que la falta de visibilidad integral representa el principal desafío para el cumplimiento de las normativas actuales. El especialista señala que las organizaciones no poseen la capacidad de proteger activos cuya existencia desconocen. González Arismendi advierte que el uso de procesos manuales para cumplir con regulaciones como el RGPD es inviable en escenarios donde los datos fluyen dinámicamente entre nubes públicas y aplicaciones SaaS.
Asimismo, el ejecutivo indica que las soluciones centradas solo en la infraestructura, como los sistemas CSPM tradicionales, resultan insuficientes. Estas herramientas revisan configuraciones de sistemas pero carecen de la facultad para determinar si los depósitos contienen información financiera crítica o datos personales sensibles.
Innovación mediante la Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM)
Para resolver la brecha operativa, la industria propone el modelo de Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM), el cual se enfoca directamente en el dato. Esta tecnología proporciona una visión centralizada sobre la ubicación de la información confidencial, los niveles de acceso y sus patrones de uso. El sistema opera mediante el descubrimiento y clasificación continua, utilizando Inteligencia Artificial para categorizar la información según su sensibilidad y detectar activos «en la sombra».
Control de flujo y protección ante la Inteligencia Artificial
La implementación de esta estrategia permite el mapeo vivo y linaje de datos, automatizando diagramas que muestran el movimiento de la información entre sistemas. Según González Arismendi, esto es fundamental para detectar transferencias prohibidas o duplicaciones innecesarias. Además, el sistema aplica controles de acceso inteligentes mediante enmascaramiento dinámico de campos sensibles en tiempo real.
Un valor agregado de la Gestión de la Postura de Seguridad de Datos (DSPM) es su capacidad de protección ante los modelos de lenguaje (LLM). La herramienta puede identificar aplicaciones o agentes de IA no autorizados dentro de la organización, filtrando entradas y salidas para prevenir la exposición de datos confidenciales. Al automatizar estos procesos, las empresas pueden responder con agilidad a derechos ciudadanos, como el derecho al olvido, y asegurar una trazabilidad verificable ante las autoridades correspondientes.
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