Google Ad Manager anuncia fechas clave para la migración a Informes interactivos

La herramienta de Informes antigua de Google Ad Manager será desactivada en mayo

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma Google Ad Manager ha comunicado el cronograma definitivo para la discontinuación de su herramienta de Informes antigua, la cual será sustituida integralmente por la interfaz de Informes interactivos durante el presente año. El proceso de migración busca garantizar que los flujos de trabajo de los editores y socios no sufran interrupciones ante la actualización del sistema.

Fechas críticas del proceso de migración

La transición se llevará a cabo en tres etapas fundamentales durante el primer semestre de 2026. Según informó Google Ad Manager, estas son las fechas que los usuarios deben considerar para su planificación técnica:

• 2 de marzo de 2026: Se inhabilitará la creación de nuevos reportes en la interfaz antigua. Al intentar generar uno, el sistema redirigirá automáticamente al usuario hacia la herramienta de Informes interactivos.

• 6 de abril de 2026: Los informes que se encuentren programados en la versión anterior pasarán al estado de «Sin programar» y dejarán de ejecutarse automáticamente.

• 4 de mayo de 2026: Se desactivarán todas las funciones de lectura, escritura, edición y copia en la herramienta antigua, quedando exclusivamente operativa la versión interactiva.

Equivalencia y continuidad del servicio

La nueva interfaz de Informes interactivos ya admite la totalidad de los tipos de informes, dimensiones y métricas que se utilizaban en el formato anterior, asegurando una equivalencia total para los procesos operativos de las empresas. Para los socios que operan mediante la API SOAP, se ha confirmado que podrán continuar leyendo, ejecutando y exportando datos sin afectaciones inmediatas.

Google Ad Manager recomendó a todos los administradores de cuentas verificar que sus informes más críticos hayan sido migrados y reprogramados en la nueva interfaz antes de la fecha límite de abril para evitar la pérdida de entrega de datos periódicos.

Recursos de soporte para la transición

Para facilitar este cambio tecnológico, la plataforma ha puesto a disposición de los usuarios una serie de recursos educativos que incluyen guías paso a paso en su Centro de Ayuda, una serie de vídeos instructivos titulados «Learn from a Pro» y cursos de certificación a través de Skillshop. Las organizaciones que requieran asistencia personalizada o prórrogas específicas pueden contactar directamente a su gestor de cuentas o al equipo de asistencia técnica de la herramienta.

