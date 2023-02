Google lanza en el MWC 2023 sus novedosas funciones de conectividad para usuarios de Android

(27/Feb/2023 – web) Panamá.- Durante el primer día del Mobile World Congress Barcelona 2023, Google dio a conocer las novedades pensadas para que los usuarios de Android se mantengan conectados con funciones que les permitirán mayor accesibilidad, impulsar su creatividad, y aumentar su productividad y diversión; todo desde un dispositivo móvil.

Magic Eraser y Google Fotos para fotos de impacto

Los usuarios de Google One -tanto en Android como en iOS- podrán disfrutar de Magic Eraser, un nuevo efecto de vídeo HDR y estilos de collage exclusivos. Acá te compartimos las funcionalidades que permitirán sacar el máximo partido de las fotografías:

● Elimina los photobombers: ahora con un clic puedes eliminar desde photobombers hasta postes de electricidad al fondo de tus fotografías. Y con la opción de camuflaje, será posible cambiar los colores y sombreado de objetos para mezclarlos de forma natural en la foto.

● Tus videos serán tendencia con el efecto HDR: este efecto equilibrará los primeros planos oscuros y los fondos brillantes (o viceversa) de una foto para disfrutar todos los detalles de la imagen. También mejora el brillo y el contraste de los vídeos. ¿El resultado? Videos espectaculares y calibrados listos para compartir.

● Mejora tus memorias con el editor de Collages: añadieron algunas actualizaciones al editor de collages, como poder aplicar estilos a una sola foto. Mientras que, los miembros de Google One dispondrán de una serie de nuevos estilos en el editor de collages para que puedan elegir más diseños.

Estas funciones ya están disponibles en Google Fotos para los miembros de Google One en todos los planes. Todos los interesados podrán registrarse en Google One a principios de marzo en Google One para una prueba gratuita.

Elimina los photobombers con Magic Eraser, herramienta para los usuarios de Google One

Más productividad con Google Keep

¿Tienes muchas actividades, pero nunca sabes por dónde empezar? El nuevo widget de Google Keep te ayudará con una lista de compras hasta planificar el evento del año, entre lo más relevante incluye:

● Notas y listas de tareas mejor administradas desde la pantalla de inicio. Además, se sincronizará con relojes inteligentes.

● Para dispositivos con Wear OS by Google, Keep presenta dos accesos directos, como crear notas y listas de tareas nuevas con un simple toque en la esfera de su reloj.

● Con un lápiz óptico o al tocar la pantalla será posible comentar y editar archivos PDF en Google Drive para Android. También ocultará, deshará, eliminará las ediciones o guardará una copia nueva de los documentos anotados.

Atajos de Google Keep para Wear OS

Mejoramos el sonido para una comunicación efectiva

Con estas actualizaciones buscan implementar mejoras de manera regular y nuevas funciones para que los dispositivos y aplicaciones de Google sean aún mejores con el paso del tiempo:

● Google Meet en Android ahora ofrece cancelación de ruido durante las llamadas en más dispositivos móviles. Solo se filtrarán sonidos de fondo mientras las personas hablan.

● Fast Pair será capaz de conectar nuevos auriculares Bluetooth a su Chromebook con solo un toque. Pero si los audífonos ya están vinculados con un teléfono Android, se conectarán automáticamente.

● Wear OS 3+ presentará dos nuevos modos de sonido y visualización para mejorar la accesibilidad del reloj. El audio en mono ayuda a limitar la desorientación causada por el audio dividido, mientras que los modos de corrección de color y escala de grises brindan más opciones para la pantalla de los relojes inteligentes.

Más divertido para la familia y amigos

Emoji Kitchen, la funcionalidad que permite combinar, mezclar y compartir emojis como stickers a través del teclado de Google, Gboard, suma nuevas combinaciones que expanden las posibilidades de expresarse en las conversaciones

Mezcla emojis y compártelos con tus amigos a través de Gboard

Mayor conectividad con Android

Android ayuda a que los dispositivos funcionen fácilmente entre sí, te permite elegir entre una amplia gama de dispositivos que se adapten al estilo de vida de cada persona. Por ello, te compartimos las actualizaciones más relevantes:

● En 2022, más de la mitad de las funciones lanzadas a través de sus actualizaciones trimestrales fueron compatibles con versiones del sistema operativo anteriores a Android 6.

● Anuncian funciones como Fast Pair, que llega a Chromebook, junto con otras nuevas y divertidas actualizaciones para teléfonos Android, tablets y smartwatches Wear OS.

● Garantizan un mayor control de los datos y mejor protección gracias a las funciones de seguridad y privacidad integradas en el sistema operativo.

● Mantienen su colaboración con GSMA para ofrecer a los consumidores información transparente sobre las protecciones de seguridad de los dispositivos que utilizan.

● Introducen en Android una nueva función de transferencia eSIM que permite traspasar de forma rápida y segura su plan de telefonía móvil a un nuevo dispositivo, sin necesidad de cambiar una tarjeta SIM física. Se basan en el estándar global de la GSMA.

● Deutsche Telekom da el primer paso en el uso de este estándar de la industria para permitir una transferencia sencilla y segura con eSIM para el ecosistema Android.

Esta semana, en el MWC de Barcelona, Google estará mostrando su trabajo continuo junto a sus socios para crear dispositivos conectados que funcionen mejor juntos y se mantengan actualizados con el tiempo.

Vía Eurek