Google implementa estrictas medidas de seguridad ante el aumento de malware en Android

Más de 180 mil virus de Android detectados en 2025: Google exige verificación de desarrolladores

Ante el aumento de amenazas en el ecosistema Android, Google obligará a la verificación de desarrolladores de apps, limitando la instalación de software no autorizado en dispositivos certificados.

Una investigación de Kaspersky revela el incremento de virus en Android, lo que ha llevado a Google a implementar una política de verificación de identidad para los desarrolladores de aplicaciones.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el alarmante aumento de amenazas digitales, Google ha anunciado una nueva y estricta política para reforzar la seguridad Android. A partir de 2026, la compañía exigirá la verificación de identidad para todos los desarrolladores de aplicaciones en dispositivos certificados, una medida que responde al descubrimiento de 180 mil nuevos programas maliciosos para Android detectados por la empresa de ciberseguridad Kaspersky en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 27% respecto al trimestre anterior.

La nueva directriz de Google, que se aplicará tanto a las descargas de la Play Store como a las de tiendas de terceros y archivos APK directos, busca limitar la capacidad de los usuarios para instalar aplicaciones no verificadas. Esta acción se implementará de manera gradual, comenzando en países de «alto riesgo» como Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, antes de expandirse a nivel global en 2027.

Según Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para las Américas, la posibilidad de instalar aplicaciones de fuentes externas sin controles de seguridad adicionales es uno de los mayores problemas del ecosistema Android. «Aunque la instalación de archivos APK no verificados ofrece flexibilidad, convierte al dispositivo en un posible punto de entrada para ataques», explicó Assolini, subrayando la necesidad de medidas más rigurosas.

Kaspersky también advierte que, a pesar de las mejoras en los controles de seguridad, las aplicaciones maliciosas siguen infiltrándose en tiendas oficiales, incluyendo Google Play e incluso la App Store de Apple. Estos programas maliciosos, que a menudo se disfrazan de software legítimo, buscan robar datos o distribuir malware. Esta realidad resalta la importancia de que los usuarios adopten medidas de protección adicionales.

En este nuevo panorama, las aplicaciones de desarrolladores no registrados simplemente no funcionarán en dispositivos que utilicen los servicios de Google. No obstante, esta restricción no afectará a los smartphones con versiones de Android que no incluyen estos servicios, como los de la marca Huawei.

Para protegerse de las amenazas, los expertos de Kaspersky recomiendan que los usuarios adopten varias precauciones. Entre ellas, destacan la importancia de revisar minuciosamente las reseñas y los permisos solicitados antes de descargar cualquier aplicación, mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas para corregir vulnerabilidades, y utilizar una solución de seguridad móvil confiable, como Kaspersky Premium, para añadir una capa adicional de protección.