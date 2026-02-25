Hackeo de cuentas: Guía crítica de ESET para actuar en los primeros 15 minutos

Expertos de ESET explican cómo mitigar el impacto tras el hackeo de cuentas

• ESET presenta un protocolo de acción inmediata dividido por minutos para recuperar el control tras el hackeo de cuentas bancarias, redes sociales o correos electrónicos.

(25/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Cuando una plataforma digital es vulnerada, la rapidez en la respuesta es el factor determinante para mitigar daños. Los cibercriminales buscan constantemente obtener información privada, y ante un hackeo de cuentas —ya sea en WhatsApp, Instagram, bancos o servicios como Spotify— mantener la calma y ejecutar acciones inmediatas es fundamental. Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, advierte que la diferencia entre una anécdota y una pérdida financiera grave reside en las decisiones tomadas durante los primeros instantes del ataque.

Protocolo de respuesta: Los primeros 15 minutos

Para garantizar una protección efectiva, ESET detalla un cronograma de acción basado en la urgencia:

• Minuto 0–2 | Frenar el daño: El paso inicial consiste en desconectar el dispositivo de Internet (Wi-Fi y datos móviles). Si la cuenta es online, se debe cerrar sesión en todos los equipos posibles. Es crucial no borrar ninguna aplicación o archivo en esta etapa, ya que pueden servir como evidencia forense para entender el origen de la intrusión.

• Minuto 3–6 | Asegurar el acceso: Es imperativo cambiar la contraseña de la cuenta comprometida utilizando un dispositivo seguro. La nueva clave debe ser única y robusta. Simultáneamente, se debe activar el doble factor de autenticación (2FA) y revocar el acceso a cualquier aplicación de terceros conectada.

• Minuto 7–10 | Revisión de integridad: Si se utiliza la misma contraseña en otros servicios, estas deben actualizarse de inmediato. Se recomienda verificar cambios en datos de contacto, mensajes enviados no reconocidos o movimientos bancarios sospechosos. Es vital asegurar el correo electrónico, pues suele ser la puerta principal para que el atacante recupere acceso a otros servicios.

• Minuto 11–13 | Escaneo y limpieza: Se debe realizar un análisis de seguridad profundo en el dispositivo para eliminar software malicioso, extensiones o aplicaciones desconocidas. Mantener el sistema operativo y las apps actualizadas es una prioridad en este punto.

• Minuto 14–15 | Comunicación y prevención: Es necesario informar a los contactos sobre el incidente para evitar que sean víctimas de estafas bajo su nombre. Asimismo, se debe reportar el suceso a la plataforma afectada y, en caso de servicios financieros, contactar al banco para bloquear operaciones de inmediato.

Buenas prácticas para reducir riesgos

ESET destaca que la prevención es la mejor defensa contra el hackeo de cuentas. Entre las recomendaciones principales se encuentran el uso de generadores de contraseñas para evitar claves predecibles como «123456», la actualización inmediata de software para corregir vulnerabilidades y la vigilancia extrema ante correos de phishing que presenten errores gramaticales o remitentes genéricos.

Finalmente, contar con una solución de seguridad robusta en todos los dispositivos actúa como una barrera esencial. Micucci concluye que la ciberseguridad no se trata solo de reaccionar ante el fallo, sino de adoptar hábitos que reduzcan la superficie de ataque, ahorrando tiempo, dinero y preocupaciones a largo plazo.

