La Hiperautomatización es el salto competitivo que Latinoamérica no puede postergar, según Carlos Segura

Regulación, Talento y Hiperautomatización: La Fórmula para el Desarrollo Sostenible en 2026

• Países como Brasil, Chile y Colombia lideran la adopción tecnológica, configurando un terreno favorable para que las organizaciones utilicen la Hiperautomatización para escalar con control y reducir costos.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La transformación digital en América Latina ha evolucionado de una simple tendencia a una necesidad competitiva urgente. En este contexto, la capacidad de las empresas para automatizar, adaptarse y tomar decisiones basadas en datos se ha convertido en un factor determinante no solo de eficiencia, sino de permanencia en el mercado, según analiza Carlos Segura, CEO de Trycore.

El Salto Estratégico de la Hiperautomatización

La región atraviesa un momento crucial. Países como Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Costa Rica se destacan como líderes en la adopción tecnológica, según lo evidencia el Network Readiness Index. Este avance abarca desde la digitalización de trámites y el acceso a datos en tiempo real hasta la consolidación de sólidos marcos de ciberseguridad.

Sin embargo, el verdadero salto estratégico hacia el año 2026 vendrá de la mano de la Hiperautomatización. Este concepto se define como la integración estratégica de inteligencia artificial, la automatización de procesos y el análisis predictivo. Esta poderosa combinación permite a las organizaciones escalar sus operaciones con un mayor control, reducir costos operativos y fortalecer su resiliencia en entornos de constante cambio.

Patrones de Avance Tecnológico Regional

Los patrones observados en la región indican un terreno fértil para la adopción de la hiperautomatización. Colombia y República Dominicana están enfocados en fortalecer sus marcos regulatorios en identidad digital y protección de datos. Por su parte, Costa Rica y Panamá avanzan activamente en el cierre de brechas de talento a través de programas de formación especializados en inteligencia artificial y automatización. Mientras tanto, Brasil mantiene su posición como líder tecnológico regional y Chile acelera la modernización de su sector productivo. Estos avances proporcionan un entorno propicio para que las organizaciones digitalicen sus procesos y optimicen la toma de decisiones.

Tecnología, Visión y Cultura Empresarial

La experiencia de la región muestra que el éxito de la Hiperautomatización no depende exclusivamente de la tecnología, sino de la visión estratégica con la que esta se implementa. Las empresas que logren integrar la automatización en su estrategia organizacional pueden esperar mejoras significativas en productividad, trazabilidad de procesos y capacidad de respuesta ante las dinámicas del mercado.

Carlos Segura destaca que la Hiperautomatización no es un fin en sí misma, sino una herramienta esencial para la construcción de estructuras empresariales más ágiles y sostenibles en el tiempo. Para aprovechar las condiciones favorables, incluyendo marcos regulatorios modernos y políticas de gobierno digital que reducen la incertidumbre, se requiere una cultura empresarial abierta al cambio, donde la colaboración y la adaptación sean las principales prioridades.

El año 2026 se vislumbra como un punto de inflexión. Los países y empresas que consigan articular la tecnología, la regulación y el talento estarán mejor posicionados para competir en un escenario global donde la agilidad organizacional y la eficiencia operativa son factores determinantes de éxito. La fórmula para un desarrollo más competitivo y resiliente, según Segura, será la automatización acompañada de certidumbre regulatoria y un cambio cultural profundo.