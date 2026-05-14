HONOR lanza el nuevo HONOR 600e con batería de larga duración y funciones de IA

Con una cámara ultra clara de 108MP y herramientas avanzadas de inteligencia artificial, el HONOR 600e busca transformar la experiencia del usuario en productividad y fotografía.
Inteligencia artificial y durabilidad extrema definen al nuevo HONOR 600e
• El nuevo dispositivo de HONOR introduce un diseño unibody de aluminio forjado al vacío y una batería de 6520mAh para democratizar la tecnología de alta gama.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- HONOR, compañía global de ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial, anunció oficialmente el lanzamiento del HONOR 600e. Este nuevo teléfono móvil representa un avance significativo al combinar un diseño unibody de aluminio forjado al vacío con funciones de vanguardia, como un Botón de Cámara IA físico y una cámara principal de 108MP. Respaldado por una batería de 6520mAh, el dispositivo garantiza que las experiencias tecnológicas más avanzadas sean accesibles para todos los usuarios.
Diseño industrial y durabilidad de nivel insignia
El HONOR 600e rompe los esquemas estéticos de su categoría al presentar el primer cuerpo unibody de aluminio forjado al vacío de la industria. La compañía ha reemplazado los marcos plásticos convencionales por materiales metálicos de desarrollo propio, procesados con tecnología de grabado en frío y excímeros. Este método permite un perfil ultra delgado de 7.34 mm y un peso de 180 g, manteniendo una integridad estructural que le permite resistir caídas de hasta 1.8 metros, avalado por la Certificación de Rendimiento Premium de SGS.
La pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas del dispositivo ofrece una experiencia visual sin bordes, gracias a biseles reducidos de apenas 1.23 mm, integrando robustez física con una estética minimalista y moderna.
Innovación fotográfica y Botón de Cámara IA
La experiencia del usuario se potencia con el Botón de Cámara IA, una tecla física dedicada que permite el acceso instantáneo a la aplicación de fotografía. Con un solo toque, el sistema captura imágenes, mientras que una pulsación prolongada activa la grabación de video en alta definición. Este componente físico trabaja en conjunto con una cámara principal de 108MP que utiliza el algoritmo mejorado Raw Native Domain para obtener texturas profesionales, complementado con filtros cinematográficos multiestilo.
Rendimiento, productividad y seguridad avanzada
En el apartado de rendimiento, el HONOR 600e está equipado con una batería de 6520mAh certificada por TÜV Rheinland, capaz de proporcionar hasta 48 horas de uso continuo. El dispositivo cuenta con tecnología de carga rápida HONOR SuperCharge y una capacidad de memoria de hasta 16GB de RAM (incluyendo 8GB de RAM Turbo) junto a 256GB de almacenamiento interno.
A través del sistema operativo MagicOS 10, el terminal ofrece herramientas de productividad como Circle to Search, AI Summary para la gestión de documentos y AI Writing para la optimización de textos. En materia de seguridad, incluye una función de Detección de Clonación de Voz por IA, diseñada específicamente para prevenir fraudes telefónicos mediante la identificación de voces sintéticas.
Disponibilidad y garantía en el mercado panameño
El HONOR 600e se encuentra disponible en los distribuidores oficiales de Panamá en tres tonalidades: Gris Terciopelo, Dorado Desierto y Verde Vital. La oferta de lanzamiento incluye todos los accesorios en caja (cable, cargador de 45 watts, cover y protector de pantalla), además de una garantía de dos años en la batería y seis meses de seguro para la pantalla, según los términos de la marca.
