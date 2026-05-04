HONOR lanza en Panamá los nuevos HONOR Choice Earbuds Clip con diseño de joyería

La marca tecnológica HONOR presenta en el mercado panameño sus auriculares de diseño abierto con puente de titanio, que ofrecen hasta 36 horas de batería y una experiencia de uso ligera y ergonómica.
Elegancia y resistencia se combinan en los nuevos HONOR Choice Earbuds Clip
• Los HONOR Choice Earbuds Clip llegan para redefinir la comodidad auditiva mediante un diseño que no obstruye el canal auditivo, ideal para quienes buscan calidad de sonido y percepción del entorno.
(04/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La marca tecnológica global HONOR ha realizado el lanzamiento oficial en Panamá de los HONOR Choice Earbuds Clip. Estos auriculares de diseño abierto (open-ear) han sido creados para transformar la comodidad y la seguridad en la escucha cotidiana, integrando una estética inspirada en la joyería fina con avances tecnológicos de última generación en materia de audio.
Diseño ergonómico y materiales de alta resistencia
A diferencia de los modelos convencionales, los HONOR Choice Earbuds Clip cuentan con un diseño de clip ergonómico que no requiere introducirse en el canal auditivo. La estructura del dispositivo incorpora un puente de arco fabricado en una aleación de titanio de alto rendimiento, material que aporta flexibilidad y durabilidad extrema para adaptarse a diversos tipos de oreja. Con un peso individual de solo 5,1 gramos, estos auriculares permiten una experiencia de uso ligera, facilitando que deportistas y profesionales mantengan la percepción de su entorno.
Innovación en sonido y cancelación de ruido
El dispositivo emplea una tecnología de transmisión de sonido direccional basada en la forma de “Melody Pearl”. Esta estructura, en conjunto con orificios traseros de alivio de presión, dirige el audio directamente al canal auditivo para minimizar la fuga de sonido al exterior.
En cuanto a sus especificaciones técnicas, los auriculares integran:
• Driver dinámico de 10.8 mm: Equipado con un diafragma bañado en titanio (PEEK+PEN) para lograr agudos nítidos y graves profundos.
• Cancelación de Ruido por IA: Utiliza dos micrófonos de alta sensibilidad y algoritmos DNN para filtrar el ruido ambiental, garantizando claridad en las llamadas en entornos urbanos.
Rendimiento y conectividad para el usuario exigente
Los HONOR Choice Earbuds Clip ofrecen una autonomía total de hasta 36 horas de reproducción mediante su estuche de carga, alcanzando hasta 7 horas de uso continuo por cada carga individual. Además, cuentan con la función de Conexión Dual, que permite al usuario alternar de forma inteligente entre dos dispositivos vinculados simultáneamente.
Para actividades al aire libre o entrenamientos intensos, poseen certificación IP54 de resistencia al polvo y salpicaduras. También incluyen un modo de baja latencia optimizado para mejorar la experiencia de audio en videojuegos.
Disponibilidad en el mercado panameño
Los nuevos auriculares ya se encuentran disponibles en Panamá en los colores Negro (Meteorite Black) y Gris/Blanco (Moonlight White). Los canales de venta incluyen establecimientos como Panafoto y Raenco, con un precio sugerido de $60.00. El respaldo técnico y la garantía de 6 meses serán gestionados por el centro de servicio oficial de la marca, Fast Service Center S.A., con sedes en Ciudad de Panamá (El Dorado), Santiago de Veraguas y David, Chiriquí.
