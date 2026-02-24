HONOR en MWC Barcelona 2026 presentará el nuevo Robot Phone y el Magic V6

Innovaciones de HONOR en MWC Barcelona 2026: Hacia una sinergia entre humanos y máquinas

• La compañía tecnológica revelará su esperado dispositivo robótico y la nueva generación de plegables durante su evento global en España.

(24/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía tecnológica HONOR en MWC Barcelona 2026 llevará a cabo su evento global de lanzamiento titulado «Believers in AI Future», donde presentará oficialmente el esperado HONOR Robot Phone. Este encuentro servirá para ofrecer un adelanto exclusivo de las capacidades de su nueva apuesta en robótica, además de introducir el HONOR Magic V6, un dispositivo plegable de próxima generación que destaca por su mayor durabilidad, batería ampliada y un diseño más delgado.

Expansión del ecosistema tecnológico

La presentación de la marca no se limitará a la telefonía móvil. Durante la jornada, HONOR también introducirá la HONOR MagicPad 4 y la HONOR MagicBook Pro 14, fortaleciendo su catálogo de productividad. Estos lanzamientos se producen tras la introducción del HONOR Alpha Plan en la edición anterior de este congreso, subrayando los avances de la empresa en la sinergia entre humanos y máquinas a través de dispositivos insignia e innovaciones disruptivas.

Agenda y ubicación en el MWC 2026

El evento principal de HONOR se realizará el 1 de marzo de 2026, entre las 13:00 y las 14:00 CET, en el Palau de Congressos de Barcelona, ubicado en la Avenida La Reina Maria Cristina. Asimismo, la marca contará con una exhibición permanente para los asistentes en el Stand 3H10, Hall 3, donde se podrán explorar de cerca todas las novedades anunciadas.

Liderazgo y crecimiento en Latinoamérica

El despliegue global de HONOR en la feria de Barcelona coincide con un desempeño histórico en la región latinoamericana. Según datos de la firma de análisis Omdia, la compañía ha escalado hasta la cuarta posición regional, consolidándose como el fabricante de más rápido crecimiento en los últimos tres años. En 2025, la marca registró una expansión del 48% con un récord de 11.8 millones de unidades enviadas, manteniendo un crecimiento trimestral sostenido desde inicios de 2024.

