HONOR revoluciona el ecosistema de dispositivos con AI en el MWC 2026

Robot Phone y Magic V6: El futuro del ecosistema de dispositivos con AI de HONOR

• La compañía asiática se posiciona como referente de la inteligencia incorporada tras ganar el premio a la innovación disruptiva por su tecnología de baterías de silicio-carbono.

(10/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del MWC 2026, HONOR, referente tecnológico global, consolidó su liderazgo al recibir más de 70 reconocimientos de la prensa internacional. Los galardones destacan la evolución de su ecosistema de dispositivos con AI, impulsado por su visión de Augmented Human Intelligence y avances significativos en robótica y dispositivos plegables de alta gama.

La propuesta de la marca este año se centró en la inteligencia incorporada, presentando innovaciones disruptivas como el Robot Phone y el Magic V6, además de expandir su catálogo con la MagicPad 4 y la MagicBook Pro 14.

Innovación en robótica y dispositivos móviles

El Robot Phone captó la atención de los analistas por fusionar la interacción de IA con movimientos de grado robótico. Medios como Reuters y CNBC posicionaron este dispositivo como un ejemplo de cómo el hardware del futuro podrá moverse y responder físicamente al entorno. Por su parte, publicaciones especializadas como Engadget y GadgetMatch lo describieron como un «acompañante vivo», marcando el inicio de una era donde la tecnología móvil deja de ser una herramienta estática.

En el segmento de los plegables, el HONOR Magic V6 fue calificado por GSMArena como un «hito para la industria». Este dispositivo integra la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 y destaca por su resistencia IP69 y su construcción ultradelgada, estableciendo un nuevo estándar en durabilidad y rendimiento.

Avances en autonomía y productividad

Un punto clave del reconocimiento global fue el premio «Best Disruptive Device Innovation» otorgado por Global Mobile (GLOMO) a la tecnología de baterías Silicon-Carbon de HONOR. Esta innovación alcanza un 25% de contenido de silicio en el Magic V6, permitiendo mayor densidad energética en diseños compactos. Además, la marca presentó la Silicon-Carbon Blade Battery, que alcanza una densidad de 985Wh/L, proyectando un salto cualitativo en la autonomía de futuros dispositivos.

Expansión del ecosistema digital

La visión del ecosistema de dispositivos con AI se completó con la presentación de soluciones orientadas a la productividad. La tablet MagicPad 4 fue elogiada por su diseño innovador, mientras que la MagicBook Pro 14 fue señalada como un avance crítico en la línea de computadoras personales con inteligencia artificial.

Estos premios reflejan el éxito de HONOR en la transición hacia un modelo cohesivo donde el hardware de excelencia y la inteligencia artificial convergen para mejorar la vida cotidiana de los usuarios a nivel global.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: