Huawei alcanza la masa crítica de 5G con la aprobación de Alemania

(4/Dic/2020 – web) Panamá.- Alemania permitirá a Huawei desarrollar parte de su red 5G, informó el diario de negocios Handelsblatt la semana pasada después de consultar un nuevo proyecto de ley que el gobierno de Angela Merkel presentará al Bundestag el próximo mes.

Japón y Corea del Sur se negaron cortés pero firmemente a excluir al gigante chino de las telecomunicaciones de sus redes en octubre. Entre las principales economías del mundo, solo EE. UU., Reino Unido, India y Taiwán planean bloquear los equipos 5G de Huawei.

Huawei ahora tiene la pista interna en la carrera para desarrollar aplicaciones de la «Cuarta Revolución Industrial» que aprovechen las capacidades de 5G, incluidos robots industriales programados automáticamente, minería a control remoto, gestión del tráfico de «ciudades inteligentes», Telemedicina y control de pandemias.

Por ejemplo, Huawei planea agregar los historiales médicos digitalizados y el monitoreo de la salud en tiempo real de 500 millones de personas fuera de China a sus sistemas de inteligencia artificial (IA) basados en la nube durante la década de 2020. Además, el dominio de China en 5G le da una ventaja en el desarrollo de la banda ancha 6G en la siguiente fase.

La decisión alemana de no bloquear a un proveedor de equipos en particular de su construcción 5G fue ampliamente esperada después de que Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los asesores de Biden han dicho en el pasado que no es realista tratar de excluir a miles de millones de usuarios de Huawei de las redes de comunicaciones globales.

Vía Star Holding