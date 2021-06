Huawei presenta una gama de nuevos productos basados en HarmonyOS 2

Casi 100 dispositivos compatibles con HarmonyOS 2

(7/Jun/2021 – web) Panamá.- Huawei ha lanzado un conjunto de smartphones, relojes inteligentes y tabletas basados en su nuevo sistema operativo HarmonyOS 2, incluida una nueva versión del HUAWEI Mate 40 Series y el HUAWEI Mate X2, la serie HUAWEI WATCH 3 y el HUAWEI MatePad Pro.

En el evento, Huawei también presentó los HUAWEI FreeBuds 4, sus auriculares inalámbricos Bluetooth de última generación con adaptación abierta y cancelación de ruido activa (ANC), así como dos monitores de gama alta, el HUAWEI MateView y el HUAWEI MateView GT. La empresa aprovechó la ocasión para anunciar que otros 100 dispositivos Huawei —tanto smartphones como tabletas— se actualizarán para funcionar con HarmonyOS 2, lo que permitirá a los consumidores acceder a una experiencia inteligente fluida a través de múltiples dispositivos y en todo tipo de escenarios.

La cantidad de dispositivos inteligentes que se utilizan a diario es mayor que nunca; sin embargo, la experiencia que ofrecen no siempre es inteligente. Los sistemas aislados suelen dificultar las operaciones y la interconectividad, lo que, en última instancia, resulta en una experiencia de usuario fragmentada.

HarmonyOS se ha diseñado para solucionar este problema como sistema operativo de última generación para dispositivos inteligentes. Este utiliza tecnología distribuida para satisfacer las variadas necesidades de todo tipo de dispositivos diferentes con un único sistema, lo que permite un despliegue flexible según sea necesario. HarmonyOS también combina dispositivos previamente independientes en un superdispositivo cohesivo y holístico que integra todo el hardware y los recursos para aprovechar libremente las capacidades de los dispositivos que lo componen en función de las necesidades del usuario en tiempo real.

HUAWEI WATCH 3: un asistente inteligente independiente con la misma potencia que un smartphone

El nuevo reloj inteligente insignia de Huawei, la serie HUAWEI WATCH 3, redefine las tendencias para la muñeca. Además de contar con una pantalla de vidrio curvado y una caja de acero inoxidable 316L, este elegante reloj está equipado con una corona 3D giratoria totalmente nueva capaz de detectar distintos niveles de presión y proporcionar una respuesta háptica a las acciones del usuario, lo que lo convierte en un reloj cómodo y fácil de usar. Los relojes de la serie HUAWEI WATCH 3 también permiten realizar y recibir llamadas telefónicas y escuchar música mediante el uso del mismo número de teléfono y plan de datos que el smartphone.

La serie HUAWEI WATCH 3 funciona con HarmonyOS 2, lo que posibilita que se integre a la perfección con los smartphones de Huawei para actuar como un asistente de viaje multifuncional que permite acceder a la funcionalidad del smartphone directamente desde la muñeca.

El reloj HUAWEI WATCH 3 también actúa como un asesor profesional de fitnes y salud compatible con más de 100 modos de ejercicio. Además de una amplia gama de opciones de salud, ahora el reloj puede monitorizar la temperatura de la piel gracias a nuevo sensor de temperatura de alta precisión.

HUAWEI MatePad Pro: un nuevo centro de productividad que supera los límites para multiplicar la creatividad

La nueva tableta HUAWEI MatePad Pro está equipada con una impresionante pantalla OLED FullView de 12,6 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 90 %, la más elevada de todas las tabletas disponibles en el mercado actualmente. Cada pantalla tiene una diferencia de color ΔE de menos de 0,5, es decir, ofrece una precisión de color increíblemente alta para generar imágenes nítidas y precisas en cuanto al color equiparables a las que se visualizan en pantallas profesionales. La tableta HUAWEI MatePad Pro también ofrece una relación de contraste ultraalta de 1 000 000:1 y admite una gama de color DCI-P3.

La tableta HUAWEI MatePad Pro también permite la colaboración multipantalla con ordenadores. Incluso puede convertirse en una tabla de dibujo en el modo Reflejar y en un monitor en el modo Ampliar. Además, ofrece la capacidad de arrastrar y soltar archivos entre distintos dispositivos, lo que crea una experiencia multidispositivo más eficiente y colaborativa.

Junto con la HUAWEI MatePad Pro también se presentó la segunda generación del HUAWEI M-Pencil. El nuevo lápiz inteligente cuenta con una nueva punta recubierta de platino para una escritura a mano de alta precisión y una latencia ultrabaja, y es capaz de diferenciar con precisión entre 4.096 niveles de presión.

Una experiencia interactiva totalmente nueva: más inteligente y fácil de usar que nunca

El nuevo Centro de tareas de HarmonyOS 2 permite utilizar aplicaciones en distintos dispositivos sin tener que instalarlas en cada uno de ellos, de modo que todas las funciones y servicios estén disponibles cuando y donde se necesiten. Además, desde cualquier dispositivo que forme parte del sistema de superdispositivo, se pueden ver las tareas en ejecución en el resto de los dispositivos. Para jugar a un juego móvil en una pantalla más grande, simplemente hay que deslizar el dedo hacia arriba y sostenerlo para abrir la pantalla Vista general y, a continuación, transferir el juego a la tableta HUAWEI MatePad Pro para continuar con la diversión.

HUAWEI HiLink se ha actualizado a HarmonyOS Connect para equipar un mayor número de dispositivos que no son de Huawei con funciones inteligentes. Con un solo toque, los dispositivos para el hogar inteligente se pueden conectar al smartphone: toque con el teléfono un horno de Midea compatible con HarmonyOS Connect y seleccione una receta para empezar a preparar la cena de inmediato, conserve lo que haya sobrado durante más tiempo en frigoríficos Haier que ajustan la temperatura automáticamente en función de los alimentos que contengan y consuma la leche de soja idónea para su cuerpo con las máquinas de leche de soja Joyoung, que recomiendan recetas en función de los datos de su aplicación de salud . A través de la colaboración, estas conexiones pueden transformar su cocina en un promotor de salud personal.

Mejoras de rendimiento integrales para un mayor nivel de privacidad y seguridad

HarmonyOS 2 se ejecuta de forma aún más fluida que la última generación de EMUI. Un teléfono basado en HarmonyOS 2 puede mantener velocidades de lectura/escritura similares a las de un teléfono nuevo tras 36 meses de uso, incluso si queda poco espacio de almacenamiento en el dispositivo.

Huawei tiene el compromiso de proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios. HarmonyOS no solo se basa en las tecnologías líderes de privacidad y seguridad disponibles en EMUI, sino que las desarrolla aún más. Su principio de diseño fundamental consiste en garantizar que solo la persona adecuada pueda acceder a los datos adecuados en el dispositivo adecuado, con el objetivo de garantizar la seguridad de cada acceso a cada dispositivo, así como la seguridad de cada acción de almacenamiento, transmisión y uso de datos en todos los escenarios. Cuando se activa la autenticación de identidad colaborativa multidispositivo, los usuarios solo pueden desbloquear el teléfono a través de la combinación del reconocimiento facial en el smartphone y una comprobación especial que garantiza que el reloj del usuario es el que está conectado con el teléfono.

Asimismo, HarmonyOS gestiona los datos del usuario en base a categorías y protege los dispositivos por nivel mediante la configuración de umbrales de seguridad específicos para los superdispositivos. Solo los dispositivos que reúnen los estrictos requisitos de seguridad pueden acceder a los datos correspondientes al nivel de seguridad, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de las funciones de colaboración multidispositivo con auténtica tranquilidad. Las aplicaciones de HarmonyOS se someten a pruebas rigurosas durante el desarrollo, el lanzamiento, la instalación y el uso para garantizar que ofrezcan una experiencia segura en un ecosistema limpio.

Richard Yu, director ejecutivo y CEO del Consumer Business Group de Huawei indicó “Cada uno de nosotros forma parte de este mundo totalmente conectado, al igual que cada dispositivo. Estamos deseando trabajar con más socios y desarrolladores para construir un próspero ecosistema HarmonyOS y ofrecer aún mejores experiencias, productos y servicios a nuestros clientes de todo el mundo”.

Con el fin de que más consumidores tengan la oportunidad de disfrutar de la comodidad, la facilidad y la seguridad de HarmonyOS en todos los escenarios, está previsto que casi 100 dispositivos de Huawei, entre los que se incluyen las series HUAWEI Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2, nova 8 y MatePad Pro, reciban la actualización a HarmonyOS 2 en China. Los usuarios que no deseen esperar para probar el nuevo SO pueden enviar una solicitud al Huawei Club o a través de la aplicación My Huawei o inscribirse en el Programa de experiencia de HarmonyOS en cualquiera de las 66 tiendas de experiencia fuera de línea de Huawei en China.

Vía Star5