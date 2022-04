IA HUAWEI provee de herramientas tecnológicas a los negocios haciéndolos más eficientes para ahorrar tiempo y dinero

Con más de 30 años de experiencia en TIC (Tecnologías de la Información y Computación), HUAWEI ofrece distintos tipos de tecnologías para las pequeñas, medianas y grandes empresas que abarcan desde centros de datos, construcción y tareas en curso de operación y mantenimiento, nuevos medios de almacenamiento, red y energía, en la que utilizan IA (Inteligencia Artificial), la cual mejora el trabajo en los centros de datos.

Listos para enfrentar cualquier reto

HUAWEI ofrece las herramientas tecnológicas para que los negocios formen parte de la nueva revolución industrial, la cual está totalmente fundamentada en la combinación vanguardista de técnicas de producción con sistemas inteligentes totalmente integrados a cada una de las necesidades de las compañías.

La columna central de la cuarta revolución industrial es el manejo y procesamiento de datos, pues los datos servirán para poder tomar mejores decisiones en todos los procesos a futuro, lo cual mejorará notablemente la productividad, y, por ende, los ingresos de las compañías.

Se estima que para 2025 los datos que procesarán las empresas serán de 180 zetabytes, lo cual está lejos de la capacidad del ser humano para procesar toda esa información, motivo por el que es totalmente necesario el uso de una inteligencia artificial capaz de analizar estos datos, procesarlos, crear modelos y tomar decisiones eficaces para la producción sin importar cuál sea el giro de la empresa, pues muchas veces se cree que este tipo de tecnologías solo funcionan en compañías dedicadas a la producción en masa.

Por otro lado, también se estima que para el 2025 el 86% de las empresas en todo el mundo utilizarán IA para su día a día, por lo que aquellas que no lo hagan estarán en total desventaja en un mercado que año con año se vuelve más competitivo.

La era de la Inteligencia Artificial

Aunque el concepto de Inteligencia Artificial se acuñó oficialmente en 1956, esta comenzó a ganar popularidad en la última década con el uso de productos de consumo con asistentes inteligentes y algoritmos que con IA son capaces de optimizar su funcionamiento, sin embargo, en el sector empresarial el gran reto es crear Inteligencia Artificial a la medida para cada una de las necesidades de la compañía, pero lo más importante, que esta pueda ser desarrollada desde cero, o bien, con modelos preestablecidos para que usuarios con conocimientos iniciales o avanzados, y recursos robustos, limitados o sin capacidades de desarrollo puedan crear modelos de IA para sus compañías o negocios.

ModelArts es la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IA centralizada de HUAWEI que se caracteriza por su minimalismo y velocidad, lo cual reduce los límites en el desarrollo de aplicaciones de IA, por lo que cualquier compañía puede desarrollar su propia IA en lugar de recurrir a la compra de algoritmos por parte de terceros.

Esta plataforma permite que los desarrolladores aprovechen en sus desarrollos de IA el preprocesamiento de datos, etiquetado de datos semiautomatizado, capacitación distribuida, creación automatizada de modelos y la implementación de modelos.

De igual manera, ModelArts es compatible con marcos de código abierto como TensorFlow y Apache Spark MLlib, mientras que, con el poder de HUAWEI Cloud, estos modelos se pueden implementar en un dispositivo o en la nube de manera rápida y sencilla.

Las empresas que cuentan con desarrolladores de aplicaciones de IA, pero no tienen capacidades de desarrollo y por ende no pueden desarrollar modelos de IA por si mismos pueden usar modelados desde cero con la tecnología ExeML que permite automatizar el diseño del modelo, el ajuste y la capacitación de parámetros, y la compresión e implementación del modelo con los datos etiquetados. El proceso está libre de código y no requiere experiencia con el desarrollo de modelos, lo que permite a los desarrolladores comenzar desde cero. Este tipo de modelos se pueden usar para crear rápidamente herramientas de clasificación de imágenes, detección de objetos, análisis predictivo y más.

El modelo rápido puede ser utilizado por empresas que cuentan con desarrolladores principiantes y con capacidades limitadas de desarrollo de IA, pues aquí ModelArts permite a las empresas cargar sus propios datos de servicio, seleccionar un algoritmo integrado deseado, volver a entrenar el algoritmo para crear un modelo e implementar el modelo como un servicio, todo esto sin ningún tipo de codificación.

Por último, el modelo estándar está enfocado en ingenieros expertos en IA con profundas capacidades de desarrollo de IA, por lo que podrán crear e implementar modelos de aprendizaje profundo y automático.

Sin importar el giro de las empresas o el sector en el que se desarrollan, HUAWEI tienen soluciones para todas sus necesidades y recursos que les permitirá entrar de lleno a la cuarta revolución industrial y fortalecer su proceso de datos para mejorar todos sus productos y servicios, desde los que se ofrecen de manera interna, hasta los que se comercializan a sus clientes.

Para más información sobre cómo usar ModelArts en su empresa, o escenarios de uso concreto, contacta directamente al área de servicio de HUAWEI Cloud en este enlace .

