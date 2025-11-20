La IA redefine el marketing: Marcas que adoptan el Machine Marketing crecen un 20% más en conversión

Más del 70% del esfuerzo digital es invisible para la IA: El reto de las marcas y el Machine Marketing

• En un contexto donde más del 35% de las búsquedas globales son respondidas directamente por una IA, la compañía propone un nuevo modelo de marketing dual que combina la creatividad humana con la comprensión algorítmica.

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente la forma en que las marcas deben interactuar con sus audiencias. Según el informe Machine Marketing, elaborado por la consultora LLYC, ya no es suficiente con generar una conexión emocional, sino que ahora es imperativo «convencer al algoritmo» en una era donde el conocido ‘internet del clic’ está desapareciendo. Se estima que más del 35% de las búsquedas globales son respondidas directamente por una IA, sin que el usuario tenga que acceder a un sitio web.

En este nuevo contexto, la IA se consolida como un actor más en el ecosistema de influencia, con la capacidad de determinar qué marcas son visibles, qué narrativas se amplifican y en quiénes confían los consumidores. El informe de LLYC dibuja un marco estratégico denominado Machine Marketing para que las compañías conviertan a la IA en una aliada en la experiencia de compra, con resultados tangibles: las organizaciones que adoptan este enfoque logran un 20% más de conversión.

La Inversión Digital Invisible

El informe advierte sobre un desafío significativo: más del 70% de la inversión actual en visibilidad digital de las marcas no está siendo procesada por las inteligencias artificiales. Esta falta de optimización resulta en campañas, contenidos y acciones que son esencialmente invisibles para los algoritmos que median entre las marcas y sus audiencias.

Por lo tanto, el reto estratégico de las empresas ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de llegar a las personas, sino de entrenar a las máquinas para que puedan comprender, citar y recomendar a las marcas de una manera correcta y confiable.

Federico Isuani, Partner & Americas Marketing Solutions General Director de LLYC, afirmó que el marketing ya es dual por definición. “Las marcas deben aprender a construir confianza tanto en el plano humano -emocionar, inspirar, conectar- como en el algorítmico -aparecer, ser citadas, ser creíbles ante las IA-”. Concluye que la cuestión no es si se debe hablar a las máquinas, sino qué se les está diciendo y cómo se está entrenando esa conversación.

Las Cuatro Palancas del Machine Marketing

El modelo propuesto por LLYC se basa en cuatro líneas estratégicas clave para operar con éxito en esta nueva era del marketing dual (humanos + algoritmos):

• AI Audit & Activation: Consiste en una auditoría de la huella algorítmica para descubrir cómo las inteligencias artificiales perciben la marca.

• Website Visibility: Se enfoca en el diseño de contenidos que estén optimizados específicamente para ser entendidos por las máquinas.

• Answer Engine Optimization (AEO): Busca el posicionamiento de la marca para que esta se convierta en la respuesta directa ofrecida por los modelos de IA.

• Content MAGIA: Un enfoque de creatividad generativa con alma humana, que combina la escala y la eficiencia de la IA con la dirección estratégica de expertos.

