Google Cloud y el BID presentan evento sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en Panamá

Google Cloud y el BID organizan una jornada presencial en la Universidad Tecnológica de Panamá para capacitar a ejecutivos en la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial.
Evento gratuito sobre Inteligencia Artificial reunirá a líderes empresariales y públicos en Panamá
• El evento abordará el potencial de la Inteligencia Artificial para potenciar el PIB de Panamá y transformar sectores clave como la logística y la construcción.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de transferir capacidades técnicas y analizar el desarrollo económico mediante la tecnología, Google Cloud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han convocado a un evento presencial sobre el impacto de la Inteligencia Artificial. La jornada, denominada «IA: Road Show Centroamérica 2026 y laboratorios prácticos para ejecutivos», se realizará el próximo 12 de junio en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Un espacio para la innovación y la transferencia de conocimiento
El encuentro tendrá lugar en el Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso y contará con la presencia de autoridades como el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y la rectora de la institución académica. La actividad está dirigida a los tomadores de decisiones en los sectores público, académico y empresarial, quienes buscan integrar soluciones tecnológicas avanzadas para la transformación estratégica de sus organizaciones.
El programa se distingue por su enfoque práctico, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de implementar soluciones de Inteligencia Artificial bajo la asesoría directa de especialistas de Google Cloud. Los temas centrales incluyen estrategias para reducir la brecha de talento digital en Centroamérica, optimización operativa y la evaluación de casos de uso aplicados a sectores industriales reales.
Potencial económico para Panamá y América Latina
Según el reporte AI Sprinters, publicado por Google en abril de 2026, la implementación masiva de esta tecnología en América Latina podría sumar entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales al PIB regional. Para Panamá, el impacto proyectado es significativo, estimándose un beneficio anual de entre 1.776 y 3.344 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de entre el 2,1% y el 4% del PIB nacional.
Este avance tecnológico se perfila como un factor determinante para mejorar la productividad en áreas fundamentales como la red logística y la construcción. En particular, el sector comercio podría experimentar una optimización económica de hasta 695 millones de dólares al año.
Alberto Oppenheimer, director de Soluciones y Especialista de Ventas de Google Cloud para Latinoamérica, destacó que la adopción de estas herramientas representa una oportunidad histórica. «La tecnología por sí sola no genera crecimiento económico; es el talento humano capacitado el que transforma estas soluciones en impacto real», afirmó. El compromiso de los organizadores es reducir la curva de aprendizaje y dotar a los ejecutivos de las habilidades necesarias para liderar la innovación tecnológica. Los interesados en asistir al evento pueden completar su registro a través del portal habilitado para la jornada.
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