Empresas priorizan las certificaciones en ciberseguridad ante el aumento de intrusiones

El Informe Global de Brecha de Habilidades 2025 revela que la falta de personal capacitado es la causa principal del 54% de las intrusiones en las organizaciones.
Importancia de las certificaciones en ciberseguridad para la resiliencia de los negocios
Melonia da Gama destaca que el 89% de los líderes de TI prefieren contratar candidatos con conocimientos validados para enfrentar amenazas sofisticadas.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ciberseguridad se mantiene como uno de los riesgos de negocio más críticos para las organizaciones a nivel global. Según el Informe Global de Brecha de Habilidades 2025 de Fortinet, la disparidad entre las competencias necesarias y el personal disponible incrementa directamente las tasas de intrusión y las pérdidas financieras. En este escenario, las certificaciones en ciberseguridad han dejado de ser opcionales para convertirse en una necesidad imperativa para escalar las capacidades de defensa de las empresas.
El impacto de la brecha de habilidades en las empresas
Melonia da Gama, Directora de Programas de Capacitación y Entrenamiento en Fortinet, señala que el 86% de las organizaciones sufrió al menos una brecha de seguridad durante 2024. El reporte indica que el 67% de los líderes empresariales considera que la falta de talento especializado ha elevado el riesgo general, atribuyendo los incidentes a la falta de entrenamiento (54%) y a la escasa conciencia en seguridad (56%).
Estas deficiencias se traducen en consecuencias financieras significativas, con más de la mitad de las empresas reportando costos superiores a un millón de dólares por incidentes durante el último año. Ante la sofisticación de ataques impulsados por Inteligencia Artificial, las organizaciones están priorizando la contratación de talento con habilidades prácticas sobre la simple adquisición de herramientas tecnológicas.
Funciones de las certificaciones como estándar operacional
Para los responsables de contratación, las credenciales profesionales cumplen funciones determinantes para la operatividad:
• Competencia validada: Evidencia la capacidad de aplicar conocimientos en contextos reales.
• Puntos de referencia: Establece hitos de habilidades consistentes para comparar candidatos.
• Trayectorias profesionales: Permite estructurar la progresión de los equipos desde niveles básicos hasta expertos.
• Retención de talento: El apoyo empresarial para obtener certificaciones mejora la permanencia, considerando que el 48% de las bajas se deben a la falta de oportunidades de capacitación.
Programas estructurados y contratación basada en habilidades
Da Gama resalta que programas como el Fortinet Network Security Expert (NSE) permiten cerrar la «brecha de preparación», diferenciando el conocimiento teórico de la capacidad de respuesta bajo presión. El informe subraya una tendencia creciente: el 89% de los tomadores de decisiones en TI prefiere candidatos con certificaciones profesionales por encima de las credenciales académicas tradicionales, debido a que los programas certificados se actualizan con mayor rapidez frente a las amenazas emergentes.
Este cambio hacia la contratación basada en habilidades facilita la incorporación de talento no tradicional, como veteranos o profesionales en transición de carrera, permitiendo desarrollar experiencia a gran escala. Según concluye la experta, cerrar la brecha de habilidades no es solo un reto de recursos humanos, sino una prioridad estratégica para garantizar la supervivencia del negocio en un entorno digital en constante evolución.
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