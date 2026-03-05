Por qué los líderes empresariales no pueden ignorar la gobernanza de datos

El riesgo de la inteligencia artificial sin una sólida gobernanza de datos

• Expertos señalan que la supervisión de la alta dirección es nula en la mayoría de las organizaciones, lo que compromete la eficacia de las decisiones automatizadas.

(05/Mmm/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La expansión del uso de datos en las organizaciones no siempre ha venido acompañada de mecanismos claros para gobernarlos. En la actualidad, la información sensible se replica y reutiliza en múltiples plataformas sin criterios homogéneos, lo que convierte a la gobernanza de datos en un activo central y, a su vez, en un riesgo potencial si no se gestiona correctamente. La fragmentación de la información dificulta que la alta dirección identifique qué datos son estratégicos, especialmente cuando estos alimentan modelos de inteligencia artificial (IA).

A pesar de que la adopción de la IA crece aceleradamente, la supervisión de su estructura sigue siendo limitada. Según datos de una encuesta global de McKinsey citados en el texto, solo el 28% de los CEOs supervisa directamente la implementación de esta tecnología. Esta brecha aumenta la probabilidad de decisiones desalineadas y evidencia que la gobernanza de datos aún no se ha consolidado como una prioridad estratégica en la mayoría de las estructuras corporativas.

Responsabilidad del liderazgo y cumplimiento

La gestión de la información ha dejado de ser un ejercicio técnico para convertirse en una responsabilidad de liderazgo que incide en el cumplimiento regulatorio y la gestión del riesgo. Dmitri Zaroubine, director de Ingeniería de Sistemas de Veeam para Latinoamérica, sostiene que cuando los datos son la base de la automatización, su control deja de ser opcional. Para el ejecutivo, no se trata solo de proteger la información, sino de asegurar que sea confiable y se utilice de forma responsable en todo el negocio.

Sin una gobernanza de datos sólida, las organizaciones quedan expuestas a errores operativos e incumplimientos que afectan la confianza en las decisiones empresariales. Por ello, es imperativo que los líderes asuman el control sobre quién accede a la información y bajo qué reglas se utiliza.

La IA como aliada en la gestión de información

Paradójicamente, la inteligencia artificial también puede fortalecer la gobernanza de datos. Mediante la automatización, las empresas pueden mejorar la clasificación de su información, identificar datos sensibles de forma proactiva y responder con agilidad ante auditorías. Esto reduce la dependencia de procesos manuales y mitiga los riesgos de uso indebido.

La convergencia entre la protección de datos y la IA permite garantizar la continuidad operativa ante incidentes. Al integrar estas capacidades, las organizaciones obtienen una visión integral de su patrimonio digital, facilitando el cumplimiento normativo y transformando los datos en un activo estratégico para el crecimiento sostenible del negocio. En última instancia, gobernar la información es un requisito indispensable para escalar la adopción de nuevas tecnologías con total transparencia y confianza.

