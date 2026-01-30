Indicasat AIP es designado Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras por la OEA

Panamá se une a la Red Regional de la OEA en el área de tecnologías transformadoras

• Mediante un convenio firmado por la Senacyt y la OEA, el instituto panameño se convierte en un referente para el intercambio de conocimientos científicos y soluciones a retos estratégicos globales.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En una ceremonia oficial realizada en el Panama Convention Center, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) fue formalmente designado como “Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras”. Esta distinción permite al instituto integrarse a la prestigiosa Red Regional de Centros de Excelencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la firma de un convenio de cooperación suscrito este 29 de enero de 2026.

Un hito histórico para la ciencia panameña

El acuerdo fue avalado por la rúbrica de Albert Ramdin, secretario general de la OEA, y el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Con esta incorporación, Panamá eleva a siete la cantidad de países en la región que forman parte de esta red especializada en tecnologías transformadoras, sumándose a naciones como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, cada una enfocada en áreas estratégicas como blockchain, inteligencia artificial y biotecnología.

El Dr. Ortega Barría destacó que el Indicasat AIP no es solo una de las asociaciones de interés público más consolidadas del país, sino una plataforma fundamental para la formación de capital humano y la generación de conocimiento con impacto directo en la biotecnología y la innovación productiva. Sus aportes en bioinformática y bioprospección han posicionado a Panamá como un actor confiable dentro de las redes científicas internacionales.

Excelencia y visión regional

Por su parte, el Dr. Timothy Thomson, director del Indicasat AIP, resaltó que este reconocimiento es el resultado de más de dos décadas de labor sostenida y refleja el compromiso de los investigadores que han construido la institución. La designación como centro especializado en biotecnología bajo el marco de las tecnologías transformadoras permitirá al país liderar procesos de intercambio de experiencias y recursos con gobiernos, universidades y el sector privado de las Américas.

La Red Regional de Centros de Excelencia, impulsada por la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), tiene como propósito fundamental mapear tendencias y capacidades tecnológicas para abordar problemas cotidianos. A través de este sistema, se busca integrar las ciencias más avanzadas para buscar soluciones conjuntas a retos estratégicos mediante el conocimiento compartido entre socios estratégicos y organizaciones no gubernamentales.

El acto contó además con la participación de Carlos Guevara Mann, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, y Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA, quienes reafirmaron el apoyo estatal a esta iniciativa que eleva el perfil científico de la nación.

